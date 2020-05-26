端午節別只吃南北粽！超商打造超狂韓系款　春川辣炒雞、部隊鍋入餡太邪惡

▲端午肉粽預購開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午連假倒數1個月，不免俗的也是要來顆粽子應景，除了南粽、北粽之外，可是有不少創意粽搶攻市場，今年超商、通路不僅各端出獨家粽類，有韓系款、名廚款，還有看準素食主義者推出的蔬食粽、素粽，選擇至少超過50款，端午節想多吃個2種不同風味都沒問題。

▲創意韓式部隊粽、泰式打拋豬粽。



全家今年端午預購以「韓系創意」、「名廚秘傳」、「星級飯店」為3大主軸，推出多達75款的粽子，其中，和黛絲蒂合作打造的韓式辣雞起司粽、韓式部隊粽2款韓系粽品十分特別，尤其是韓式辣雞起司粽選用了韓國知名大象辣椒醬，讓糯米吸附韓式泡菜汁，再以道地春川辣炒雞入料，一口咬下更有超濃起司流出，部隊粽則是加入了部隊鍋必備的燻腸、起司、豬肉片等作為內餡，就是要讓消費者來場韓味十足的端午饗宴。

▲蔣府宴滬味菜飯粽、亞都麗緻香草豬肉粽。



另外還有和網路名店寶來發所開發的椒麻牛三寶粽、主廚吳秉承打造的花雕雞腿粽及打拋豬肉粽、亞都麗緻天香樓的香草豬肉粽及禮盒內含5款暢銷粽品選擇，最後喜歡外省粽的老饕則不能錯過蔣府宴的滬味菜飯粽，通通一次滿足。即日起至7月21日開放預購中。

▲家樂福端午節推出45款粽子主打健康養身系列粽。



家樂福量販則為今年端午節推出45款粽子，其中有36款是首次推出，並以健康養身系列粽子為主打，獨家款就有麒王府薑黃紅藜粽、麒王府櫻花蝦芋頭綜，同時還照顧到了素食主義者，推薦必吃阿濤師新蔬食綜合粽有北部福慧粽、五穀栗子粽、紅藜醬爆鮮菇蔬菜粽，精選糯米搭配植物肉、香菇、米豆、麵筋、紅藜麥、鷹嘴豆及五穀所製成，或是選擇福家總鋪師招牌栗子素粽也可以，另外還有多款人氣南部粽，即日起至6月25日通通都買得到了。

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