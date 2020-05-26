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解悶旅遊搶便宜票券　住宿第2晚0元、台北澎湖來回機票買1送1

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▲▼防疫旅遊教學示範團。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國內疫情趨緩，人流管制有望鬆綁，民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心做戶外活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情趨緩，政府將逐步啟動防疫安心旅遊計畫，對於配合防疫宅在家已久的民眾來說，總算可以放心進行戶外活動。由於國內已經連續44天沒有本土病例，維持零確診，在維持社交距離或戴口罩前提下，人流管制有望鬆綁，不少人準備開始安排觀光旅遊，使得住宿券、餐券、旅遊票券在網購通路漸漸浮現買氣，趁著優惠先買起來。

東森購物觀察，相較於4月，站上旅遊相關票券5月業績長約2～4倍，主要以花東、離島澎湖、清境等住宿券最多，其中賣最好的Top3是東森山林渡假酒店、花蓮理想大地、南投清境佛羅倫斯；熱銷餐券則以五星飯店的平日下午茶為主，Top3為美福大飯店「彩匯自助餐」、台北喜來登大飯店「十二廚」、台北寒舍艾美酒店「探索廚房」。

東森購物「解悶想旅行」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物推出「解悶想旅行，住第2晚0元」，主打多家住宿優惠票券。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物即日起至6/7推出期間限定的「解悶想旅行」，包括東森山林渡假酒店、拉拉山富仙境渡假、花蓮百悅飯店、台東如意行館、日月潭瑞居渡假飯店等10間住宿主打第2晚0元，而1泊1食最低2,649元起；鹿港永樂酒店則推只賣一個月的快閃專案，平日入住享升等房型，1泊1食優惠價3,050元。另外，到離島玩正是時候，台北-澎湖來回機票買1送1，限量下殺只要3,888元。

Yahoo奇摩購物中心於5/31前推出餐券、住宿、按摩券下殺3折起，如南投清境空中花園、音樂城堡、老英格蘭三館住宿通用券原價5,180元，特價3,450元；承億文旅六館聯合住宿通用券原價5,500元，均一價1,999元，淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、花蓮山知道、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島可擇一館使用；鯨典烏石港賞鯨與環龜山島一大一小親子票原價2,200元，特價1,350元；米漾時尚美容 蠶絲蛋白極彈潤與微電緊緻美肌術券，2入券原價6,000元，體驗價950元，1券可用2次，平均單次只要250元。

蝦皮購物觀察到站上旅遊票券關鍵字搜尋量，在5月攀升至超過6成的漲幅，尤其是環境開闊、能與動物近距離接觸，又能暢玩刺激設施的六福村票券，商品搜尋熱度更有翻倍成長。進一步統整出站上3大戶外熱門旅遊票卷選項，主要可分為追刺激、瘋自然、賞美景，此外，自政策宣布後銷售最好的前5大旅遊票券，依序是花蓮遠雄海洋公園、埔心牧場、麗寶樂園、九族文化村、小叮噹科學主題樂園。

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