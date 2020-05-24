台東無人機補助開課　24日結訓成果展再添生力軍

▲ 台東無人機補助開課24日結訓成果展。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府有感於無人機的應用愈來愈普及，加上3月31日新法上路，台東鄉親須舟車勞頓，遠赴他縣上課與考照，便積極爭取經濟部工業局「AI智慧應用新世代人才培育計畫」的補助與深擊設計合作，由台灣無人機應用發展協會開課培訓，首次在台東TTMaker原創基地，開辦「無人機與AI在賽事活動應用專班」，24日舉行結訓成果展。

台東縣長饒慶鈴表示，無人機的應用愈來愈普及，舉凡農業、運輸、觀光、防災、競賽等等琳瑯滿目。同時，無人機的愛玩客也不斷增加，加上台東的空域是負面表列，全縣只有市區少數區域是禁航區或限航區，若能妥善規劃，必能繼台東空域的熱氣球、飛行傘、民航機駕訓學校後，再創一個全新產業。縣府將扶植並輔導有意願成立無人機產業之本縣團體、協會、旅宿遊憩業者向民航局申請審核辦理，加強培育在地無人機產業人才。

▼ 台東縣政府在TTMaker原創基地開辦「無人機與AI在賽事活動應用專班」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東無人機業管單位觀光處指出，由於3無人機新法上路，無人機操作不再無限制自由操作，法人於禁、限航區操作需經申請核准後始得進行，自然人所有「最大起飛重量250公克以上之無人機」需辦理註冊，操作起飛重量2-15公斤、15公斤以上之無人機需持有操作證，操作時皆須遵守操作限制。因此縣府自5月2日至24日利用週六、日舉行，共計36個小時。課程內容包含無人機學理、法規等學科，以及無人機實機操作、練習、考照模擬以及AI程式操控應用等課程，原本20個名額秒殺，最後收取了30位學員。

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