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蘋果加速解封！　本週美國21州重啟100間Apple門市

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▲Apple Store。（圖／路透）

▲全球蘋果門市即將恢復過半。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple 週二表示，本週末會在21個州恢復約100間門市營運，其中有些門市僅提供路邊取貨服務，而其它商店則可以進行正常的銷售服務。Apple 聲明指出，為了健康安全考量，恢復營運的門市著重在 Genius Bar 的服務，提供客戶維修和技術支援。

全球的 Apple Store 共有510間，美國佔了271間，在本月初它們恢復了位於愛達荷州、南卡羅萊納州、阿拉巴馬州和阿拉斯加共4州的門市營運，估計在本週末結束前，美國共約130間門市可恢復營運。由於 Apple Store 通常設立在熱門的商圈之中，因此若門市復工，則可以看做周遭商圈復甦的指標。

Apple 已在韓國、奧地利和澳洲重啟了門市營運，重新開啟的 Apple Store 會縮減營業時間，主要提供維修服務和技術支援，並鼓勵客戶盡量透過線上來購買產品；此外，Apple 也計劃限制門市中的顧客人數，並於門口進行溫度檢測，且必須戴口罩才能入內，確保員工與客戶的安全。

Apple 零售資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）表示，「無論是在網路或是實體商店中，都會盡力滿足客戶的需求；若客戶選擇在線上購買，我們會將商品運送用戶指定的超商。」

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