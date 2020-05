iPhone 13傳全面「無孔化」！iPhone 12系列再搭一年Lightning連接埠

▲傳iPhone 13將採用「Smart Connector」,實現全機「無孔化」。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合報導

「iPhone將採用USB-C連接埠」的消息傳聞已久,但年年都未實現,而稍早推特爆料人士Fudge透露,蘋果今年下半年推出的iPhone 12(暫稱)系列將繼續使用Lightning接口。不過該爆料文中最引人注目的是稱iPhone 13將採用「Smart Connector」,實現全機「無孔化」。

爆料達人Fudge(@choco_bit)曾為前蘋果授權服務商,曾多次準確爆料蘋果產品資訊。稍早他於推特透露,iPhone 12將繼續採用Lightning傳輸介面,與日前另一名爆料人士普羅瑟(Jon Prosser)的說法一致。不過同一則推文中最令人注目的消息是,Fudge稱蘋果iPhone 13將添「Smart Connector」。

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning



Oh well, at least smart connector on 13 series