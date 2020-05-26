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iPhone 13傳全面「無孔化」！iPhone 12系列再搭一年Lightning連接埠

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▲Apple Store。（圖／路透）

▲傳iPhone 13將採用「Smart Connector」，實現全機「無孔化」。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

「iPhone將採用USB-C連接埠」的消息傳聞已久，但年年都未實現，而稍早推特爆料人士Fudge透露，蘋果今年下半年推出的iPhone 12（暫稱）系列將繼續使用Lightning接口。不過該爆料文中最引人注目的是稱iPhone 13將採用「Smart Connector」，實現全機「無孔化」。

爆料達人Fudge（@choco_bit）曾為前蘋果授權服務商，曾多次準確爆料蘋果產品資訊。稍早他於推特透露，iPhone 12將繼續採用Lightning傳輸介面，與日前另一名爆料人士普羅瑟（Jon Prosser）的說法一致。不過同一則推文中最令人注目的消息是，Fudge稱蘋果iPhone 13將添「Smart Connector」。

蘋果於2015年首度在iPad Pro機側添增「Smart Connector」接口。但當時的Smart Connector僅可用於連接聰穎鍵盤，且僅有第三方鍵盤（羅技 LOGI Base Dock ）可以此來為iPad Pro充電，而充電與傳輸效率又皆不如Lightning，對當時的用戶來說就是個相當「雞肋」的設置。

事實上，自iPhone 8系列機款推出以前，就有消息稱iPhone將添Smart Connector以支援AR、VR及充電，因此這對iPhone來說不是什麼新消息。不過Fudge進一步在留言處回應稱，iPhone 13將採用「無孔（Portless）」設計，與此前的消息有所不同。

▼iPhone 13傳全面無孔化。（圖／翻攝自推特）

▲▼iPhone 13傳全面無孔化。（圖／翻攝自推特）

蘋果努力使其產品「無線化」從2016年在iPhone 7系列移除3.5mm耳機孔就看得出來。上周，天風國際證券分析師郭明錤在報告中指出，蘋果預計自iPhone 12開始不再隨附免費耳機EarPods，以進一步推動AirPods銷售。結合稍早的訊息，著實耐人尋味。不過具體iPhone計畫如何，仍有待蘋果於秋季發表會上揭曉。

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