iPad Pro 2020成就網紅神器的理由：效能、前後代比較、拍攝剪輯心得

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▲iPad Pro 2020一週使用心得。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

先前看到有YouTuber開箱2018年的iPad Pro，提到有關「買前生產力，買後愛奇藝」的狀況。過陣子看到B站有UP主開箱2019年iPad Pro，分享她上課時為什麼需要平板。現在隨著2020年iPad Pro開賣，記者經過測試跟實際使用，想要分享這新款iPad Pro搭配Magic Keyboard，如何成為隨身網紅工具。

▲iPad Pro 2020一週使用心得。（圖／記者洪聖壹攝）

大致前情提要，iPad Pro 2020於3月發表、3月底開始陸續在全球各地推出，台灣方面於5月中旬上市，產品依舊維持兩款11吋和12.9吋，太空灰跟銀色兩個顏色，同樣也可以選購Wi-Fi版本或含有4G LTE行動網路版本，不過這次可以選擇的空間從128GB款起跳(而非64GB)到1TB款都有，售價依照儲存空間從11吋的25,900元到12.9吋的55,400元都有得選擇。

本篇文章呢？大致分為六個部分，分別為開箱、前後代iPad Pro外觀比較、效能測試、拍攝剪輯心得、AR、鍵盤、小結。

一、iPad Pro 2020開箱

打開iPad Pro 2020，基本上會直接看到平板本人，接著按照會有說明書、隨附的18W快充插頭跟USB-C傳輸線，因為預算考量，這次選購的版本並非是LTE，因此沒有退卡針。

▲iPad Pro 2020原廠隨附18W快充插頭跟USB-C的傳輸線，LTE版本會再多退卡真。（圖／記者洪聖壹攝）

二、iPad Pro 前後代比較

拿出實機，單純以重量比來看，11吋會比12.9吋便攜性更高一些，11和 12.9吋版本都比前代重了10克，分別來到了471克和641克（WiFi）。

記者很快的就把同事隨身攜帶的2018年12.9吋iPad Pro做了一下比較，如果只看正面很難看出差異，一樣的鋁合金外殼、2K解析度（2,732×2,048）、120Hz刷新率、600nit最大亮度、特殊的抗反射塗層、四組對開揚聲器、底部有一個USB-C端口，右側是Apple Pencil的磁性連接器，同樣沒有耳機孔，倒是收音麥克風多了一組，來到五組。鏡頭也從一顆變成三顆。

▲▼相較於2018年版本的iPad Pro，兩者最大的差異是在鏡頭，其餘外觀設計完全相同。（圖／記者洪聖壹攝）

仔細比對細節，前後代還是會有差異，好比說2020版本雖然也是採用Liquid Retina螢幕，但是卻多了從手機移植過來的True Tone自然光線調整，可以因應環境光的大小調整螢幕亮度，平時工作時如果有光線照到平板上，不用額外花時間去設定亮度大小；此外，系統內有內建ProMotion技術，可以因應瀏覽網頁、看影片、打字等使用場境，調整螢幕刷新率，這部分不只方便，某方面也算是節省電力消耗。

▲2020年版本的iPad Pro螢幕亮度、畫面刷新率會分別跟著環境光、使用場景自動改變。（圖／記者洪聖壹攝）

三、效能測試

iPad Pro 2020使用全新A12Z Bionic八核心晶片組，跟2018年的A12X Bionic七核心晶片組相比，兩者效能基本上沒什麼太大差異。

記者實際拿安兔兔跑分，跑出814369分；使用Geekbench 5單核1127、多核4666，GPU總分9732；使用3DMARK Sling Shot只跑出7473。

▲安兔兔V8.2.0版本跑出81.4萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲使用3D Mark Slight Shot版本跑出7473分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench 5 GPU總分9732分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench 5單核1118、多核4715。（圖／記者洪聖壹攝）

整體性能來說，iPad Pro 2020比起上一代版本來說都是差不多的。蘋果公司並未詳細解釋為什麼採用A12Z Bionic，猜測這個”Z”是主要是為了適配LiDAR掃描儀所做的設計，基礎性能跟A12X是差不多的，但是相較於記者使用的2017年版本的iPad Pro體驗上來說，確實有非常大幅度的躍升。

在測試性能之外，還有一個小彩蛋必須說明，就是iPad Pro 2020的網路連線效率整體上得到了提升，不只4G網路版本支援更多頻段，它還支援最新的Wi-Fi 6，只要你到的場所(好比說咖啡廳)使用的是WiFi 6路由器，那麼理論上可以在相對複雜的環境下，得到更順暢的網路，之後如果有機會碰到這樣的環境，之後會在實際感受做補充說明。

▲iPad Pro 2020支援最新的Wi-Fi 6。（圖／記者洪聖壹攝）

續航力方面，按照蘋果官方公布的，這平板正常使用下可以連續使用10個小時，記者實際拿他來工作大約兩天，這兩天都大概在快要下班時間就接近10%的電力，也就是大約6~7小時的時間就需要充電，這兩天固定會使用的軟體包括記事本、iPage、iMovie、Apple Music、Photoshop、AirDrop、Gmail、Facebook等應用程式。

四、拍攝剪輯心得

說實在的，如果不是因為要測試平板，記者平常不會拿平板來「拍照」，畢竟身邊有iPhone 11 Pro，為何要拿個平板來拍照呢？不過這次的iPad Pro 2020，不管拍照、FaceTime，尤其是錄影跟收音，因為平版本身效能加上MagicKeyboard的助力，可以說是拍攝、剪輯、出片一條龍服務。

概略說明規格，蘋果公司特別為iPad Pro 2020在一顆1200萬畫廣角主鏡頭（光圈ƒ/1.8 ）之外，額外加了一顆1000萬畫素超廣角鏡頭（光圈ƒ/2.4 ），實際測試拍攝暮色，兩顆鏡頭都支援智慧HDR也有自動影像穩定功能。倘若進一步拿來做4K@60fps夜間錄影，雖然感光效果不是很好，但是五組麥克風的收音效果相當棒。

▲iPad Pro 2020多了顆廣角鏡頭，拍攝品質近似於iPhone 8 Plus的體驗，正常光源底下可以得到比較好的拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPad Pro 2020廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，原圖無後製輸出）

▲iPad Pro 2020超廣角端拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，原圖無後製輸出）

實際分享了兩張照片跟這次拿來簡單拍攝的壹段生活日常，並且使用iPad Pro剪輯的20秒影片，一起提供給讀者參考：(影片／記者洪聖壹攝、製作)

自拍鏡頭維持在700萬畫素（光圈f/2.2），但是這個自拍鏡頭是TrueDepth相機模組，支援FaceID人臉辨識，對於記者每天使用的功能- FaceTime、錄製影片來說，簡直比電腦還要實用。

▲iPad Pro 2020人像自拍。（圖／記者洪聖壹攝，原圖無後製輸出）

首先是錄影效果，相比Macbook來說，它的感光效果更好，人像模式自拍效果甚至是iPhone 8、iPhone SE 2020做不到的。反應在FaceTime的過程中，對方可以清楚看到妳的人像跟現在正在做的事情，而且還可以使用Animoji來逗小孩，以「附加功能」來說，這一點簡直太優秀，畢竟為人父母的，總是想要透過視訊的方式，給自己的孩子留下記憶點。

五、AR體驗

最後來說AR，這部分先前在體驗時就以大篇幅的形式分享給大家，不過這次體驗的時候發現，LiDAR能精準測量光線觸及物體並反射回來所需的時間，藉此幫助機器獲得深度訊息。像是使用測距儀不用特別對好位置就可以量測高度，這在之前的平板是完全做不到的，可以參考先前體驗報導（詳見：iPad Pro 2020搶先玩：或許我們都需要一款Pro級平板）。

▲LiDAR測距效果非常好，使用測距儀不用特別對好位置就可以量測高度。（圖／記者洪聖壹攝）

唯一的問題就是先前提到過的AR生態圈，目前打開AppStore搜尋，AR相關應用還是太少，基本缺乏的正是殺手級AR App，這就好像當初AppStore剛開始推出的感覺，相信這次 iPad Pro 2020的推出，將有效拓展AR生態圈的快速成長，現階段來說...其實挺推薦《Stack AR》這款遊戲的。

▲實際拿來玩《Stack AR》遊戲，對焦上不會產生誤差。（圖／記者洪聖壹攝）

六、巧控鍵盤

在巧控鍵盤推出之前，記者認為這款平板無非是多了兩顆鏡頭模組的高級(昂貴)平板，在使用鍵盤之後，會發現這個平板真的非常實用。誠如先前報導當中提到（詳見：蘋果Magic Keyboard巧控鍵盤體驗：iPad Pro的另一半終於找到了），當平板接上巧控鍵盤，可以因應一般在使用電腦的任何情境，加上平版本身可以因應鍵盤切換80~130度的角度，這讓平常懶得在桌上辦公的人來說，可以進行膝上操作。

由於巧控鍵盤本身擁有的懸臂設計可以完美吸附平板本身，剪刀式鍵盤搭配1mm的鍵程在打字上也恰到好處，記者歷經一週的時間用平板搭配鍵盤的形式來工作，如果身邊沒有Macbook Pro，真的會直接拿來當作主力，畢竟從擴充性來說，只有一個USB-C插槽還是有點不足，加上要不斷的插拔存取照片，這些第三方產品無奈的地方，還是有些不方便。但是之所以會特別把鍵盤帶進來，主要的原因在於真的只有巧控鍵盤，才能真正完美解鎖iPad Pro的全部效能。

總結：該不該入手？

以記者而言，在iPad Pro推出之前，隨身使用的是2017年款的iPad Pro，那是基於寫稿、看文、追劇等需求。9.7吋版本攜帶起來真的相當方便，不管什麼包都可以裝得下。最常使用的應用就是平板內建的記事本、錄音、iPage、iMovie、AirDrop、AirPlay、Apple Music。最常使用的第三方應用就是Netflix、看漫畫這兩個app。

直到遇見了iPad Pro 2020，才知道過去的平板真的有太多進步空間，包括流暢的效能、螢幕收窄、刷新率提升、一整天的使用續航、一條龍的拍攝剪輯體驗，窄邊框螢幕看起來爽感十足，搭配MagicKeyboard之後，發現12.9吋的iPad Pro 2020才是平板之王。

當然啦！大前提還是看你需要平板來做什麼，如果單純拿來追劇、給小孩看卡通，那麼市場上選擇很多。以Apple公司最近期推出過iPad mini 5來說，7.9吋大小、A12 Bionic、實體指紋辨識。先不說現有Android陣營手機裡頭已經有接近的螢幕大小，就連蘋果自家的iPhone 11 Pro Max，螢幕體驗、效能反饋等都已經遠超過iPad mini帶來的使用體驗。

再來說iPad Air，現在市場上最新的2019年版本，10.5吋是最多人使用的，但是他的產品效能跟2017年10.5吋的iPad Pro相同，都是A12 Bionic處理器，唯一的“可能”優點，是它使用Touch ID，但是如果以螢幕體驗為前提，會建議選擇邊框相對窄的2019年iPad Pro。

但是記者之所以會稱之為「網紅神器」，主要是因為這款平板已經可以因應拍攝＋剪輯＋後製的所有需求，完全可以一機搞定。就拿這篇文章來說，記者在拍照是使用iPhone 11 Pro拍攝，寫文、後製、剪輯、傳檔完全都使用iPad Pro 2020搞定。

記者實際訪問了辦公室使用2018 iPad Pro的包袋產品設計師，她認為對比現有市場上的微軟、Android以及蘋果版本的手機跟平板商品，如果以「購入平板」為先決考量，那麼會建議購入大螢幕版本的平板，然後買一個便宜一些的保護殼跟保護貼來作替代，未來再依照需求考慮要不要購入巧控鍵盤、第二代Apple Pencil等週邊配件做進一步擴充式升級。以她自己來說，因為平板的方便性，可以讓她隨時隨地紀錄、修改圖稿，現在的她會考慮直接再入手一個巧控鍵盤，如果可以拿來拍攝跟量測包袋產品，甚至考慮直接換iPad Pro 2020，這是考量工作的便利性。

▲為求工作便利性，專業包袋產品設計師建議優先購入大尺寸版本的iPad Pro 2020。（圖／記者洪聖壹攝）

考量到產品保值性跟未來性，因為iPad Pro 2020加入LiDAR鏡頭掃描儀，還有一顆1000萬畫素超廣角鏡頭，可以應用的範疇已經遠超過過去所有的平板。

另外，可以確認的一點是，iPad Pro 2020的推出、5G的開通，將直接或者間接推動AR生態系發展，在殺手級應用推出之前，先行入手帶有LiDAR掃描儀的產品，也未嘗不是壞事。更何況iPad Pro 2020處理效能真的遠超過去年版本、同時還有一顆1000萬畫素超廣角鏡頭，應用面比以往的iPad產品都還要更廣。