繼疫情接觸追蹤API之後　Google希望與蘋果合作開展新項目

▲庫克（左）、皮查伊（右）。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒報導，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）日前表示，他除了致力於與蘋果合作開發新冠肺炎接觸者曝險通知（Exposure Notification）API之外，也在尋找其他與蘋果的合作機會。

皮查伊最近接受了《Wired》的採訪，當他被記者問及與蘋果合作關係是否能打開兩家公司之間進一步合作的大門時，皮查伊表示，他致力於尋找其他機會，並補充說，他從蘋果執行長庫克（Tim Cook）那裡得到了同樣的感覺。皮查伊說：「大型公司一起合作服務於社會，對世界來說確實是件好事。」

兩家巨頭之間如此緊密的公開合作並不常見。新冠肺炎接觸者曝險通知API雖然最初的工作是分開的，但Google很快就加入。皮查伊表示，兩個團隊獨立研究技術，以支援醫療機構的接觸者追踪工作，但很快雙方都意識到，要想讓這項工作順利進行，就必須讓它在任何地方都能使用。

皮查伊告訴《Wired》，他與庫克會定期會面，並表示Google與蘋果在很多領域都有合作，當涉及到曝險通知時，他們認為「總和大於部分」。次外，當被問及是否由於選擇加入條款而導致聯繫追踪無效，皮查伊表示，即使只有10％到20％的用戶參與，該系統也可能對緩解病毒產生有意義的影響。

皮查伊指出，我們還意識到我們必須為用戶提供真正的隱私保證，而且我認為我們已經達到了適當的平衡。

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