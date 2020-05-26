AirPods未來也能測心律！傳將搭環境光源感測器添健康監測功能

▲傳蘋果將於1至2年內於AirPods內添增環境光源感測器。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果近年來不斷深耕醫療健康領域，有消息指出，蘋果計畫在未來1至2年內，將環境光源感測器（Ambient Light Sensor，ALS）結合至下一代AirPods中，以監測諸如血氧即心律等資訊。

據《電子時報》報導，蘋果已委託日月光（ASE Technology）生產環境光源感測器，預計該感測計將可用於監測步行數、頭部運動及解釋心律等，而日月光近幾個月則已為此購入更多的封測機台，以滿足需求。

事實上，《彭博》2年前就曾有報導透露蘋果正在研擬於AirPods內置入心律監測感測器的可能。外媒《PhoneArena》推測，此前已有消息的2021年AirPods和AirPods Pro將是第一款搭載該感測器的耳機機款。

環境光源感測器在實現心律監測上可發揮至關重要的作用，血氧偵測也是如此。目前Apple Watch已可用來監測心律，而外媒進一步推測，今年下半年推出的Apple Watch Series 6可能會透過添增環境光源感測器而增加血氧偵測功能。

若AirPods也能支援上述功能，則意味著蘋果能為更多用戶開放其健康功能，但在不大幅修改AirPods設計的情況要如何做到這一點仍有待觀察。耳夾式脈搏血氧儀的原理，是讓光線穿過耳垂，並檢測通過的光量來測量氧氣含量，以AirPods現有的設計來說，可能難以實現。

至於其他與健康相關的外來可能實現的AirPods功能，此前蘋果已有專利揭示，包括透過皮膚接觸來檢測溫度及汗水等。

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