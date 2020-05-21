崑大視訊系傳捷報　22屆台北電影節入圍7大獎

▲台南市崑山科技大學視傳系，在第22屆台北電影節入圍7大獎，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以國片最高獎金「百萬首獎」號召，第22屆台北電影節日前揭曉競賽入圍名單，台南市崑山科技大學視訊傳播設計系跨域影視音，教師及系友紛紛入圍最佳導演、最佳劇情長片、最佳編劇、最佳聲音設計、最佳視覺效果等7項大獎，學生畢業後投入業界皆有傑出表現，表現相當亮眼！

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第22屆台北電影節積極透過競賽拔擢本土優秀影像創作者、為國片開發各種可能性，也鼓勵不同題材與表現形式來創作，本屆共有 331 部作品報名，崑大視訊系在此次競賽當中表現傑出，除了曹源峰副教授與夥伴簡豐書、湯湘竹以《返校》入圍最佳聲音設計獎之外，畢業系友們也紛紛傳來捷報，張榮吉以《下半場》入圍最佳劇情長片、最佳導演獎、最佳編劇獎；高偉晏以《下半場》及《蟬鳴》入圍最佳聲音設計獎；嚴振欽以《江湖無難事》、《灼人秘密》入圍最佳視覺效果獎；馬毓廷則以《暗之光》入圍最佳視覺效果獎。

崑大視訊系主任胡佩芸表示，該系定位為南台灣發展數位影音之文化創意產業的系所，專注於電影、電視以及數位科技等影音媒體藝術形式的學習與創作，在延攬國家文藝獎、金馬獎、金鐘獎與威尼斯影展等獎項得主蒞校授課的安排下，無論是編導企畫、拍攝與繪製、影音後製特效等相關專業領域，已能確實建立學生實作能力，不亞於國立藝術學校出身的人才，學生進入業界服務表現亮眼，屢獲金馬、金鐘獎，受到業界好評，系上老師也創下不少佳績。

以歷屆的台北電影節來說，視訊系陳曉東副教授的《寶米恰恰》在第14屆時榮獲最佳剪輯獎、曹源峰副教授獲得卓越貢獻獎，系友張榮吉《逆光飛翔》拿下觀眾票選獎；系友李念修執導《河北臺北》榮獲第18屆的最佳紀錄片與社會公義電影獎；系友江宜真在第21屆時與臺灣知名音效師杜篤之合作，以電影《幸福城市》拿下最佳聲音設計獎。第22屆台北電影節預定於6月25日至7月11日登場，今年競爭仍相當激烈，師生皆期待系友能夠拿下好成績。

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