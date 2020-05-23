螺絲起子國際學生創作影展競賽　崑大視訊系奪金螺絲等4大獎收穫滿載

▲第15屆螺絲起子國際學生創作影展競賽 ，崑山科技大學視訊系作品共有4部獲獎，收穫滿載。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第15屆螺絲起子國際學生創作影展競賽頒獎 ，本屆共徵集近百部學生作品參賽，僅25部影片獲得入圍，經過嚴謹評選，崑山科技大學視訊系作品共有4部獲獎，大專短片組由「文差」勇奪金螺絲獎，「夏日彼方」、「倉居者」並列銅螺絲獎；大專動畫組由「ZERO」拿下銀螺絲獎，收穫滿載。

螺絲起子國際學生創作影展競賽自2001年起，由崑大視訊系學生自發性辦理，2006年徵件作品擴大至華語地區，2014年走向國際化，徵集國外優秀作品，今年邁入第15屆，已成為南台灣最大型的國際學生影展，累積來自世界各地，尤其是華人地區青年學生的影音創意力量，期待能夠幫助國內學生導演推廣自己的作品，同時輔助學生將作品推向國際。唯今年受到新冠肺炎疫情影響，競賽改以線上直播方式舉行。

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本屆評審團隊皆陣容堅強，決審邀請到台灣資深金馬獎攝影師廖本榕教授、金馬獎最佳音效得主曹源峰副教授、崑大視訊系系主任胡佩芸、資深影展策展人王耿瑜監製、台灣動畫導演張晏榕監製等，力保競賽的公平性。大專短片組金螺絲獎頒給視訊系周嘉賢導演執導的「文差」，該片的衍伸劇本曾入選公視學生影展，此次也不負眾望奪下大獎。此外，銘傳大學廣電系蘇柏睿導演「阿龍的金海當舖」獲得銀螺絲獎，崑大視訊系張立鴻導演「夏日彼方」與同系的張雅嬋導演「倉居者」則並列銅螺絲獎。

大專動畫組獲獎也遴選出不少好作品，國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術系劉靜怡導演「綻放之種」榮獲金螺絲獎，崑大視訊系劉傳鈺導演「ZERO」獲得銀螺絲獎，國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學所動畫藝術組陳奕廷導演「歲歲平安」則獲得銅螺絲獎。高中職不分類組受疫情影響，件數較往年減少，高雄市中華高級藝術職業學校影劇科表現優異，包辦所有獎項，大眾傳播組曾嘉邦導演「永遠的五歲」榮獲金螺絲獎，洪彩恩導演「如果沒有海」獲得銀螺絲獎，盧賢庭導演「情緒氣球」則獲得銅螺絲獎。

此外，影展期間每天都有舉辦講座，開幕當天邀請台灣藝術片推手的知名製片姚經玉，透過自身經驗與知識，帶聽眾了解「影視製作」。曾榮獲金鐘獎最佳女配角的黃柔閩老師也以「穿梭在幕前幕後」為題，告訴大家每個人都是天生的表演藝術家，也都是愛和生命的傳遞者。拍攝「花甲大人轉男孩」的知名導演瞿友寧以「影視導演的指導表演」為題，鼓勵每個人要相信自己是獨一無二的，透過學習、模仿、改變現狀的不同階段讓自己進步。

5月22日的工作坊則邀請到曾演出「麻醉風暴」與「白米炸彈客」的男演員黃健瑋，以及拍攝「百日告別」與「夕霧花園」的知名導演林書宇，擔任工作坊的講師，與入圍者們分享及討論，同時鼓勵團隊們多多參加國外影展，開拓自己的視野。

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