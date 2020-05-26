創亞太先例！台大醫院牙科攜手愛齊科技　iTero數位口腔掃描儀進駐美容牙科教學

▲iTero數位口腔掃描儀進駐數位美容牙科教學現場，創亞太先例。（圖／愛齊科技提供）

財經中心／台北報導

台大醫院牙體復形美容牙科26日宣布，與愛齊科技（Align Technology）合作，將iTero數位口腔掃描儀應用於數位美容及牙體復形學課程「數位美容牙科學」，創下亞太先例。

「數位美容牙科學」課程開放台大醫院牙體復形美容科醫師及台大臨床牙醫學研究所的研究生修習，學生可以在課堂中接觸領先業界的牙科醫療器材，完訓及畢業後，幫助牙醫師將先進的技術應用於牙科專業之中，讓台灣患者擁有更全面、精準、數位化的牙科診治體驗。

愛齊科技2019年7月即與台大醫院的齒顎矯正科合作，開設亞洲第一堂隱適美矯正綜合碩士課程，致力於培養未來的數位齒顎矯正人才。今年則將眼光聚焦於牙體復形美容界，提供更多新生代牙醫師學習使用如iTero數位口腔掃描儀等不可或缺的創新數位工具，持續推動台灣數位牙科的發展。

「數位美容牙科學」課程自2020年2月27日起開授一學期，以講授與實作並進的方式，提供牙科專業人才全方位的數位牙科培訓與支援，並學習將數位工具實際應用於牙體美容與復形學上，授課工具包含exocad旗下的CAD/CAM牙科電腦模擬系統、3D齒科列印技術，以及齒列微笑設計Digital Smile Design（DSD）等。

「數位美容牙科學」授課醫師、台大牙醫專業學院教授李伯訓指出，數位時代來臨，數位牙科工具的應用已是專科醫師不可或缺的核心能力，本科秉持談大醫院培育卓越人才，發展前瞻性研究的使命，「我們非常樂見這次與愛齊科技的產學合作，透過臨床的實作，與業界分享教學的回饋與建議，帶領未來人才邁向數位牙科的新時代。」

▲iTero數位口腔掃描儀賦能牙體復形美容領域，台灣數位牙科技術再升級。（圖／愛齊科技提供）

台大牙醫專業學院副教授姜昱至表示，數位口腔掃描儀不但能應用於矯正療程，同時也是帶入牙體復形學科教學與臨床治療方法的重要關鍵，「現在透過iTero 數位口腔掃描儀，醫師可快速提供更正確、精準的立體數位化模型畫面，有效幫助教學設計與協助患者了解牙齒與口腔現狀，進而接受建議的治療。」

愛齊科技香港與台灣總經理鄧叡（Andy Tang）表示，數位牙科是一個能夠全面改善牙科診斷及治療的新興領域，「在台灣，我們觀察到越來越多的臨床醫生將『數位牙科』作為標準的治療方法。愛齊科技很高興成為推動此醫療科技創新發展的一份子，協助台灣牙醫師治療技術再升級。」

iTero數位口腔掃描儀是最早發展與應用於牙體復形學的口腔掃描儀之一，截至2020年1月，iTero數位口腔掃描儀已被應用於超過470萬件牙體復形案例，包括贋復牙冠、牙橋與客製化植牙。

iTero亞太區副總裁暨董事總經理Moez Attia表示，「愛齊科技很榮幸與台大醫院合作，持續落實我們共同培養、支持台灣數位牙科人才的承諾。iTero是一個開放式的平台，致力催生更全面的跨領域牙科治療方法。」

Moez Attia說，iTero的檔案格式與第三方設計軟件、臨床齒雕解決方案廣泛相容，牙技師得以在短短幾分鐘內，接收、檢視來自臨床端的牙體復形病例，有效率地優化臨床與牙技實驗室的溝通，「我們期盼提供牙醫師最能有效促進與患者溝通的診斷工具，讓牙體修復治療過程順利進行。」

►修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光