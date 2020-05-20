拔完智齒他頭痛得爆炸！醫急開顱...下秒竟噴出「大量白膿液」噁爆

▲拔智齒不僅疼痛，更有可能造成生命危險。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫PhotoAC）

記者蔡儀潔／綜合報導

很多人都有過拔智齒的經歷，但廣東省肇慶市28歲的王傑（化名）就因此導致嚴重顱內感染，「後腦勺連著脖子都在疼痛，嘴角不停地抽動，意識也開始模糊了。」

據《南方都市報》報導，王傑年初因智齒發炎疼痛難忍，便在家鄉附近的牙科診所拔牙，但第二天起床後，不僅頭暈還逐漸出現看東西模糊，視物重影等症狀，於是到當地醫院就診。CT檢查後，醫生沒有發現明顯的異常，給予對症治療後，情況有所好轉的他便出院了。

不料，在出院後的第12天，王傑再次出現視力模糊、重影等症狀，還伴有劇烈的頭痛。妻子形容王傑症狀稱，「後腦勺連著脖子都在疼痛，嘴角不停地抽動，意識也開始模糊了。」

▲拔牙要注意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

為尋求進一步的治療，王傑3月下旬輾轉到了廣東三九腦科醫院。神經外二科副主任林濤表示，「結合相關的病史和影像檢查資料，我們認為患者的病情還會進一步惡化。」

果真，王傑很快就不省人事、四肢抽動、呼吸急促，瞳孔也逐漸散大。林濤說，「初步診斷是細菌感染導致的硬膜下膿腫並形成腦疝。患者病情危重，生命垂危。」醫師連夜為患者手術治療，開顱後，發現患者硬腦膜張力明顯增高，切開一個小口後，大量白色粘稠樣的膿液噴射而出！

完全切開硬腦膜後，發現已經有廣泛的膿胎形成，林濤隨即將膿胎清除乾淨，「術中膿液塗片提示為革蘭氏陰性桿菌感染，進一步證實了我們先前的診斷。」

林濤表示，口腔是一個有菌環境，口腔及面部有豐富的血液迴圈和顱內溝通，如果在拔牙前後沒有仔細護理，特別是在炎症急性期，口腔細菌非常容易通過血液或者直接「跑到」鼻竇及顱內，導致腦膿腫或硬腦膜下積膿發生。幸好，及時接受抗感染和手術治療的王傑最終搶救了過來，並于近期康復出院。

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