「看新聞才知道張洪量是堂弟」　張上淳曝：我們是祖父級才有關係

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

「防疫五月天」中的張上淳被網友列出張教授一家三代都是台大醫科高材生，但鮮少有人知道他其實還有個明星堂弟，正是歌手張洪量。今（25日）被問到此事心情，他表示，自己看新聞才知道，其實沒有什麼見過面，是祖父輩才有關係。

張上淳今出席中央流行疫情指揮中心記者會，媒體問到堂弟是明星張洪量心情，他先是低頭笑了笑，接著和指揮官陳時中對看後才表示，有關於媒體說張洪量是他堂弟，自己其實不是很清楚，並說「我們其實沒有什麼見過面，是祖父輩時有關係，到我們這輩沒有太多接觸。」，也是看到新聞才知道這件事。

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▲張上淳與張洪量是堂兄弟。（圖／疫情指揮中心提供、翻攝自張洪量臉書）



曾有PTT網友起底張上淳一家三代，共有8人是台灣大學醫學系的校友，他的父親、妻子以及兩個兒子都是醫生，其中夫人胡芳蓉是眼科權威，娘家哥哥、父親及外公也都是醫學系校友，十足醫生世家。只是讓大家想不到的是，張上淳還有個明星兼牙醫師堂弟張洪量，媒體報導兩人是遠房親戚，他們的祖父是兄弟，雙方父親從小在新竹湖口一起長大。不過，張洪量沒和張上淳見過面，而張洪量會成為牙醫，據了解是受到張上淳一家人都是醫生影響。

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