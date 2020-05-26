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國小生被強逼當全班同學「自慰」　台南教育局嚴查學校有無通報違失

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▲疑遭受同學集體霸凌的家長，指控學校通報不實，向台南市議員林燕祝陳情求助。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲疑遭受同學集體霸凌的家長，指控學校通報不實，向台南市議員林燕祝陳情求助。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市發生國小學生遭同學數人霸凌，並逼迫當全班面「自慰」事件，事後傳出校方反將受害學童通報教育局為「性騷擾」同學之行為人，引起家長極度不滿向市議員林燕祝陳情，台南市長黃偉哲對此非常重視，責成教育局要求學校以保護學生身心安全為首要任務，積極輔導關懷本案學童生活適應及同儕互動關係。

台南市教育局指出，已在第一時間請台南市學生輔導諮商中心指派社工師與心理師等專業輔導人力到校共同進行後續輔導作為；至於事件通報過程中學校是否涉有違失，教育局將一併釐清相關行政責任。

教育局表示，本案 5月25日立即啟動校園三級輔導機制，透過輔導諮商中心專業人力與學校老師攜手合作，共同規劃個別輔導、小團體輔導等策略關懷學生，協助修復同儕互動關係，同時進行全班性平觀念宣導，藉此案例提醒學生注意個人身體自主權與建立正確同儕互動觀念。經初步與學校瞭解，案生目前班級適應狀況良好，學校會持續關注其身心發展，適時給予關懷輔導並與家長保持溝通聯繫，力求本案學生安心就學。

教育局說明，因校安通報內容與家長所述疑似學生間霸凌衍生之性別事件有不符之處，瞭解案情後學校已進行校安通報續報作業，惟事件內容事涉複雜，爲求釐清相關內容，教育局已要求學校確實依照性平法規定啟動調查，目前學校完成性平調查委員聘任作業，將盡速進行事件調查以釐清相關行政責任，倘查證校內人員違失屬實，將予以嚴懲。

教育局並籲請各校，務必慎重看待校園安全事件並謹慎處理，加強校安通報的認知敏感度及熟悉相關流程，以避免類似事情再發生，若再發生，針對相關行政違失，教育局將嚴懲不貸。

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