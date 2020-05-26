台南機車女「訂百份、先來試」　店家備好料討錢…她轉頭說：要錢就不用了

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡地區出現1名女子，跑到小吃店以將在「萬年殿」辦活動，要叫店家50-90份炒飯，還有青菜類的菜，叫店家先炒肉絲飯及青菜各1份，要帶回去跟朋友試吃，當店家做好，該女子被控拿了餐點就走，店家追出去阻攔，該女子說「要錢我不要了」，丟下餐點就走人，店家認為被耍了，PO網提醒商家注意。

▲台南市南區灣裡地區出現1名女子，疑是想詐騙店家餐點「白吃」被拒，憤而離去，網友PO文提醒商家注意此人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

薛姓網友PO文：「請灣裡各大美食店家注意此人，在5月25日晚上大概7時20分左右來食堂，一進來就說她下禮拜要在灣裡萬年殿辦活動，會跟我們叫50-90份炒飯， 還有每一樣青菜類，然後就說我先叫每一樣炒飯跟青菜類，講完又說，不然先一個肉絲炒飯加大，青菜每一樣都炒1-2份，說她要先買回家跟朋友試吃討論開會吃看看，然後就說我先去廁所，我們就說店裡後面有廁所可以上，她就說：不用啦！我去我朋友那聊天順便借廁所，然後等等回來拿再順便結帳，人就離開了…」。

「過了大概10-15分又回來店裡，開始詢問店什麼時候休息啊…，下禮拜最少會叫50份炒飯有的沒的，講完就直接進店裡拿餐點，拿完要跟她收錢，她就說：試吃還要錢喔！ 拿了就要走了…，是老闆阻擋她，她才說那要錢 我不要了，東西丟著人就走出去了…，當下覺得被耍了，請各大店家 注意此人詐騙的行為，雖然餐點金額不多，但東西做好了，畢竟大家都是賺辛苦錢，感覺真的很不好」。

台南市警六分局灣裡所副所長張宏江表示，警方網路巡邏發現此事，主動留言 PO文網友，表示警方會主動調查了解。據灣裡所調查，該名年約50歲女子去到店裡說要買50-90份的餐點，說要下個禮拜要在台灣的萬年殿前辦活動，該女子點餐點說要先試吃，結果店家做了3份餐點大約350元，結果在該名女子前往拿取東西就走，店家要求對方付費否則不能拿走時，那女子就把餐點放廚檯上面，轉身就走。

▲台南市警六分局灣裡所副所長張宏江呼籲民眾，發現可疑的人事物請報警處理。

初步調查該女子不是居住在南區灣裡地區，聽說是住在市區，也不知為何有這種行為，警方有找該店家及PO文網友詢問要不要提出告訴，店家及網友都表示不是要提告，而是要提醒其店家注意此一女子。警方呼籲民眾，發現任何事情可疑或不法，請馬上打電話跟派出所報案，警方會積極馬上去處理。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！