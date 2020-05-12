近3年最差！全球百大機場「桃機退5名」　林佳龍：服務可做到TOP10

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

「航空界奧斯卡」出爐！Skytrax 11日公布2020年全球百大機場大獎的獲獎名單，新加坡樟宜機場連續8年奪冠，但台灣桃園國際機場這次僅獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次，是近3年最差。對此，交通部長林佳龍表示，會來了解桃機還有哪些事情可以做更好的改善，持續加強桃機各方面國際競爭力。

此次2020年的百大機場排名調查從2019年的9月至2020年2月間進行，調查對象來自100多個國家/地區，覆蓋550個機場。冠軍由新加坡的樟宜機場連續第8年奪得冠軍的寶座，第2名和第3名則是分別由日本東京國際機場和卡達首都多哈的哈馬德國際機場拿下。台灣桃園國際機場在2020年獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次。

請繼續往下閱讀...

▲台灣桃園國際機場在2020年獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次。（圖／桃園機場提供）

林佳龍上午視察台鐵商場紓困情形，受訪時被問及此時回應，國際評比很多，但桃機服務品質可以做到全球TOP10，會來了解桃機還有哪些事情可以做更好的改善跟精進，了解後也會來加強桃機各方面的國際競爭力。

Skytrax主要業務是為航空公司的服務進行意見調查，透過分析旅客問卷進行相關的排名。2020年最佳機場排名的獎項，原本預計在4月1日於巴黎揭曉，但受到新冠疫情影響因而取消。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來