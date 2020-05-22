桃機第三航廈計畫核定！經費445億元　5/11公告「已多家廠商洽詢」

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場第三航廈主體工程因設計複雜、成本過高，先前已三度流標，交通部調增經費，由340.31億元，增為445億3千餘萬元，已有多家廠商洽詢。桃機公司表示，行政院今日已核定第三航廈修正建設計畫，主體工程已於11日上網公告，28日將舉辦說明會。

場公司表示，為了爭取時效，三航廈主體航廈工程已經於本月11日上網公告，預算金額合理考量市場行情，由原新臺幣340.31億元，調增為445億3千餘萬元，已有多家廠商洽詢。

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▲桃園機場第三航廈示意圖，主體工程已上網公告。（圖／翻攝自桃園機場官網）

機場公司也定於本（5）月28日辦理廠商說明會，邀請各營造公會、各駐臺辦事處、曾參加過前三次說明會之廠商等參與，歡迎各界與會交流意見，其他各項時程均逐步上軌道、積極辦理當中。

由於三航廈建設計畫規模龐大，是國家重大建設重中之重，機場公司強調，此次行政院順利通過修正計畫，將全力推動順利完成招標，加速計畫進行。

機場公司表示，未來將以務實態度推動三航廈建設計畫，將與承商建立夥伴關係，不單是建設經費考量市場環境及機場施工條件務實編列，更提高層級，透過跨部會協調，降低廠商施工風險，營造正面國家重大工程建設環境。