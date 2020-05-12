今年全球百大機場排名「近3年最差」　桃機解釋原因：蹲低跳更高

▲桃園機場全球百大機場大獎僅獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次，是近3年最差。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「航空界奧斯卡」Skytrax 11日公布2020年全球百大機場大獎的獲獎名單，新加坡樟宜機場連續8年奪冠，但台灣桃園國際機場這次僅獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次，是近3年最差。對此，桃園機場表示，主要受限於2019年旅客量4,869萬創歷史新高，且多年旅客量超載營運，不過未來將持續提升軟硬體設施設備，強調蹲低跳更高。

甫出爐的Skytrax國際評比，桃園機場於全球百大機場排名為18名，桃機表示，除了受限於2019年旅客量4,869萬創歷史新高，桃園機場自2015年起，旅客運量即超越3,700萬人次設計容量，在多年旅客量超載營運下，始終站在國門第一線維護飛安、提供友善服務、不斷提升軟硬體設施設備。

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▲桃機2019年旅客量4,869萬創歷史新高。（圖／記者李毓康攝）

桃機表示，在這次疫情下，桃機也提前展開各項工程，各單位抓緊時間強化同仁培訓，藉著這個機會養精蓄銳，加上桃園機場有全台灣景致最特別的戶外觀景台、品項豐富各國風味齊全的美食街、甚至邀請書法家朱振南老師為桃園機場揮毫，展現文字藝術之美，期待未來在國際評比上能有更好的表現。

桃園機場於Skytrax4,000萬至5,000萬旅客量級距評比中，2016-2020年連續五年前三名，在競爭激烈的國際機場大聯盟評比中實屬不易；此外，去年首次新增的全球最佳無障礙設施機場也前進一名至第8名。通關流程方面，證照查驗項目也由第4名進步至第2名。

桃機表示，能在國際評比中脫穎而出，靠得是機場每位服務大聯盟各單位同仁的努力，從聯外交通、航空公司、行李安檢、證照查驗、防疫檢疫、地勤作業、餐飲購物、工程維護等專業服務各面向，桃園機場持續以兢兢業業的態度努力經營，此次國際評比還是要感謝全球超過100個國籍的投票者，讓桃園機場在全球550座機場維持前4%以內的前段班。

桃園機場也會持續優化軟硬體，包括即將於5月底關閉刨鋪的北跑道，以及總經費超過11億的各項維護建設工程，另外管制區內免稅店工程也如火如荼進行中，期待蹲低後的桃園機場能跳更高，桃園機場未來也會持續強化國際行銷，讓更多國際旅客認識桃園機場，體會機場各項完善的設施設備、更高規格的服務品質。

▲台灣桃園國際機場在2020年獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次。（圖／桃園機場提供）

此次2020年的百大機場排名調查從2019年的9月至2020年2月間進行，調查對象來自100多個國家/地區，覆蓋550個機場。冠軍由新加坡的樟宜機場連續第8年奪得冠軍的寶座，第2名和第3名則是分別由日本東京國際機場和卡達首都多哈的哈馬德國際機場拿下。台灣桃園國際機場在2020年獲得第18名，比起2019年跌落了5個名次。

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