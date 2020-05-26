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獨／「恁爸欲甲你開槍！」不算恐嚇　法官打臉檢察官准交付審判：違反經驗

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記者吳奕靖／高雄報導

您還記得去年10月29日《ETtoday新聞雲》記者曾經獨家報導高雄市一名開肉店吐司店的柯姓老闆，因為葉姓鄰居酒後到店內因為不滿無法「插乾股」，揚言「恁爸欲甲你開槍」，甚至還拿麵包刀來砍殺老闆，結果割傷老闆頸部，事後柯姓老闆狀告葉姓男子恐嚇，不過，檢察官認為是酒話不起訴，柯姓老闆向法院提起交付審判，現在法官准予了！認為檢察官違反經驗法則。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，柯姓老闆（藍衣）遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

柯姓老闆向高雄法院提起交付審判，法官勘驗當時發生所錄下的光碟之後，逐一將葉姓男子講述的內容變成譯文，雖然葉姓男子表示當時喝醉酒了，所以講了「我要讓你無法開店，我交代好了」、「我要讓你求生不能求死不得」、「你爸要對你開槍等語」，而且柯姓老闆當時採冷靜包容，可見並未「心生畏懼」。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，柯姓老闆（藍衣）遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，柯姓老闆（藍衣）遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

法官認為葉姓男子的言論，是基於傷害行為之後，另行起意的「惡害通知」，應評價為傷害行為以外的另外一個行為，所以應該准予交付審判，而且「檢察官偵查所得證據，足認被告有聲請人所指恐嚇危害安全之犯罪嫌疑，原不起訴處分書及再議駁回處分就被告所為前揭言語之行為，容有上開證據評價違反經驗及論理法則之情，而足以動搖原偵查檢察官事實之認定及處分決定之情形」。

所以法庭判決葉姓男子的確涉犯刑法第305條的恐嚇危害安全罪，將面臨兩年以下的有期徒刑、拘役或九千塊以下罰金。而柯姓老闆收到法院寄達的判決書，相當開心，直呼終於「得見青天」。

▲不起訴處分書。（圖／記者吳奕靖攝）

▲不起訴處分書。（圖／記者吳奕靖攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，柯姓老闆（藍衣）遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

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