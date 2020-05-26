槍擊要犯想選總統又臉書嗆炸總統府　藍信祺無罪確定

▲藍信祺揚言炸總統府，無罪確定。（圖／翻攝宇宙原體黑龍上帝本人收回世界公告）

記者吳銘峯／台北報導

曾列名十大槍擊要犯藍信祺，出獄後有多次驚人之舉，他去年因打算參選總統，竟在臉書公開「汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」，遭檢方提起公訴。一審判決無罪，檢方上訴二審，高等法院審理後，認為藍信祺無恐嚇犯意，因此駁回檢方上訴。藍信祺無罪確定。

55歲的藍信祺，1981年犯下台北市「虎山雙屍命案」後遭通緝，1985年被捕，判刑19年定讞。他出獄後還有多次驚人之舉，在2016年召開記者會自行稱帝，號「宇宙原體黑龍上帝」、「世界臺灣皇帝」、「大日昭明皇帝」、「全人類唯一合法、民主憲政國家統治政權宇宙原體上帝本人」等。2012、2016年、2020年三度獨立參選中華民國總統，但均因未送出任何連署書，連署失敗無法參選。

本案發生於去年他領表打算參選總統之際，9月19日下午1點左右，他竟在個人臉書以公開留言方式，張貼「自83年聲明主張發動台灣殺戮內戰：汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」之文字。檢方認為這將造成公眾恐慌，因此提起公訴。

法院審理時，藍信祺否認具有恐嚇公眾的犯意，他主張這次為了參選總統進行連署，才會撰寫他的經歷。例如「自83年聲明主張發動台灣殺戮內戰」乃是他在1994年時的主張，認為要用殺戮內戰的方式改變國家體制，但因為當時是國大代表選任總統，並非全民直選，所以才會用那樣的文字去主張要打仗。

一審法院認為他所張貼的文字屬政治性言論，而政治性言論為了引起注意，通常會使用更多煽動群眾的情緒性字眼，所以不能僅憑字面就斷定他有恐嚇公眾犯意，因此判決無罪。案經上訴，高等法院二審審理後，維持一審認定，駁回檢方上訴，藍信祺無罪確定。