單身大叔付不出1萬2孝親費　埋伏ATM亮刀搶婦人3萬！只花2千就落網

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名大叔，日前因經濟困難缺錢，趁著連日豪雨，穿著雨衣騎著偷來的機車，持刀到一處ATM埋伏，搶奪一名婦人3萬元，得手後先去買衣服變裝，再躲到三溫暖，翌日返家時遭警方埋伏逮捕，訊後依竊盜、強盜等罪移送偵辦。

▲陳男經濟拮据，竟鋌而走險持刀搶奪3萬。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，42歲陳姓男子獨自租屋在新北市中和區，平時在一家私人清潔公司工作，月薪僅有2萬8千多元，但每個月還要給父母1萬2的孝親費，扣除租屋、生活費所剩無幾，生活相當刻苦拮据。

▼陳男犯案後買衣服變裝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日晚間，陳男起了強盜之心，他先偷一輛機車，趁著連日豪雨，穿上雨衣作掩飾，騎著贓車跑到興南路一段的銀行ATM埋伏。此時49歲李姓婦人家裡需要一筆醫療費，獨自到ATM要領款6萬元，由於單次提領限額3萬，只能分成2次，就在領出第2筆3萬元取出款項時，陳男衝進ATM。

他頭戴安全帽、穿著雨衣，手裡拿著一把小刀，直接將李婦手上3萬現金搶走，隨即跳上機車逃逸，李婦回過神後驚恐地報警。警方隨即成立專案小組，並派員到場採證，調閱周遭監視器，鎖定陳男騎乘的贓車。

▲警方循線在他住處將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男犯案得手後立刻往新店方向逃逸，他先到商店購買衣服、拖鞋，再將贓車丟棄到文山區，搭計程車到台北市一處三溫暖休息變裝，當天晚間11時許，再搭車返回中和區住處，換騎自己的機車後逃逸。

警方先在文山區找到犯案的贓車，循線到陳男租屋處埋伏。23日下午5時許，陳男騎機車返回住處，遭到埋伏警員逮捕，一開始還辯稱自己服用安眠藥，不記得發生什麼事，後來才坦承生活經濟出問題才會鋌而走險犯下強盜案。

警方在陳男身上搜出剩餘2萬8千元，並在租屋處找到犯案工具刀子1把、安全帽、雨衣以及用來變裝的帽子、拖鞋，事後雖同情他的遭遇，但持刀搶劫是刑事重罪，訊後仍依竊盜、強盜等罪移送新北地檢偵辦。

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