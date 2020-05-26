沈富雄疑敦睦艦隊8人有抗體「太少」　大膽推斷「病毒在左營登艦」

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發群體染疫，未釐清感染源，中央流行疫情指揮中心針對艦上744名官兵、實習生抽血檢驗抗體，8人未確診但檢出抗體，列為「極有可能病例」。對此，前立委沈富雄26日在臉書「大膽推斷」，不僅認為只有8人驗出抗體「出奇的少」，還覺得新冠肺炎病毒是在高雄左營「登艦」。

沈富雄表示，磐石艦上官兵第一次抗體全篩，由中研院、台大與疾管署實驗中心等3家檢測單位檢測，但結果不一、無法判讀，「不敢對外公佈」；重做後，這回結果一致，指揮官陳時中卻猶豫不決，拖延公佈時間，「最後總要見公婆，終於公佈了」，結果8位呈陽性反應，連同先前的36名抗原確診，一共是44人染疫。

沈富雄指出，令人好奇的是，除了黃立民外，所有專家學者、團隊本身成員都低調處理，對結果不做評論，「瞬間，大家都成失聲的畫眉，或變得沒有學問了，我心有不服，試做下列推斷，敬請各界批判，不用客氣」

沈富雄推測，第一，只有8人抗體呈陽性反應，「這是出奇的少」，疫情管制中心不能裝聾作啞，不做評論；第二，感染的模式最有可能是病毒在左營登艦，「三波傳播，RO=3，數目由1→3→9→27，總數為40」，與檢測結果的44名相去不遠；第三，8人抗體呈陽性反應的，可視為前二波的一員，不必做其他聯想。

「不能排除病毒來自帛琉，但該地迄今沒有疫情。」沈富雄認為，全體官兵回航登岸後，放假放牛吃草，再召回集中檢疫，如果不如此做，則確診數目將少於36，而無（輕）症帶原後轉為抗體呈陽者將增加，但總數44人不變，病毒傳播第三波後傳染力變為極弱，女友全部倖免。

沈富雄表示，「這病毒的傳播途中如沒有侵入體弱年長者，則傳染力沒有想像中可怕」，抗體呈陽性與確診者的比例在疫情嚴重如美國紐約市，大概是10:1，在台灣恐怕小於1:1，而因傳染力第三波後變弱，且年輕人大都無症狀，所以所謂「無症狀帶原者」是定時炸彈，顯然是無稽之談，公衛學者應知勒馬，別再放話。

沈富雄指出，但同一道理，任何社區的自然免疫力(Herd immunity)，不易形成。紐約市的盛行率也不超過20％，佛系免疫不可能，只有靠疫苗，而台灣新冠肺炎的盛行率不會超過1/10,000，目前的防疫手段明顯過當。

沈富雄提到，黃立民認為抗體呈陽者恐怕不只8名，一定有漏網之魚的可能，「這是相當嚴重的指控」，表示台灣三家檢測單位的偽陰率高，但羅氏藥廠的檢測技術的偽陰率已經低於0.5％，偽陽率則為0％。

「台灣的檢測技術及能量顯然技不如人，但病人太少，不利研究發展。」沈富雄認為，疫情管制中心應保持open mind，以做為日後防疫政策的參考，不可選擇性的決定公佈與否，國人有知的權利，不能因居功甚偉而存愚民的心態。

▼沈富雄在臉書推測對於敦睦艦隊有8人抗體呈陽性的看法。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄，點圖可放大）

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