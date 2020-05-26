　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲大陸不少醫護人員在第一線犧牲。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢爆發新冠肺炎後，大陸各地紛紛派醫務人員前往當地支援，廣西第七批援湖北省抗疫醫療隊員、南寧市第六人民醫院的護士梁小霞工作時暈倒，至今昏迷近3個月，經全力搶救後，於今（26）日中午12點不幸逝世。廣西衛健委副主任龐軍對此沉痛表示，相關部門將為她申請烈士和獎勵。

綜合陸媒報導，南寧市第六人民醫院2月16日晚間接到通知，要求組建援鄂醫療應急儲備隊，年僅27歲的梁小霞是5名護士裡，主動請戰參加的。不過，2月28日上午，梁小霞在武漢協和醫院西院區工作，未料離開隔離病區突然暈倒，中央指導組立即組織國家醫療救治專家和武漢協和醫院醫療團隊進行救治。

經評估，3月30日，國家派醫療專機由國家醫療專家和廣西醫護團隊護送回南寧繼續治療；廣西組織區內外專家和多學科醫療救治專家組進行全力救治；5月25日凌晨，梁小霞病情惡化，不料在26日離世。廣西衛健委和湖北衛健委26日對梁小霞的逝世表示沉痛哀悼，並向梁小霞親人及家屬表示誠摯慰問。

廣西衛健委指出，梁小霞積極響應黨中央號召，奮不顧身奔赴湖北抗疫最前線，用實際行動展示了廣西醫務工作者的精神風貌和時代風采，為打贏疫情防控阻擊戰作出了突出貢獻。

「小霞是個真正的英雄。」廣西衛健委副主任龐軍26日受訪時表示，梁小霞生前屬地南寧市，相關部門正在整理她的事蹟，「對照國家的獎勵、烈士（標準），都要按照程序走（申請）。」

由於梁小霞家是貧困戶，因此龐軍指出，後續會有一系列（救助）做法；自治區也將整理3月30日以來，「包括廣西專家組在內，這58天裡怎麼盡最大努力進行救治的，家屬如何支持她等相關情況，以回應社會各方面關注。」

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢,武漢醫護人員。（圖／路透社）

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

ET快訊
「J」正妹會長超胸猛！白襯衫爆裂　起底根本人生勝利組
女星保持青春的秘密！亮膚神器超低價「現省2500元」　
罷韓倒數11天驚爆「黑道監票」　韓國瑜晚間正式回應
快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

超越傳統技術！中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破

影／安倍稱「病毒從中國擴散到世界」　戰狼趙立堅這樣回應

13歲遇父親炒股破產　賭王何鴻燊帶10港元闖澳門...18年後重登富豪榜

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡髒汙泥水」...緊急宣布這批禁賣

李克強工作報告中涉台部分縮減　陸研究員：大陸對台有信心和耐心

揭秘「細菌大小決定因素」　劉陳立團隊推翻「兩大法則」

賭王身家2兆一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

超越傳統技術！中國碳基半導體製備材料取得關鍵突破

影／安倍稱「病毒從中國擴散到世界」　戰狼趙立堅這樣回應

13歲遇父親炒股破產　賭王何鴻燊帶10港元闖澳門...18年後重登富豪榜

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡髒汙泥水」...緊急宣布這批禁賣

李克強工作報告中涉台部分縮減　陸研究員：大陸對台有信心和耐心

揭秘「細菌大小決定因素」　劉陳立團隊推翻「兩大法則」

賭王身家2兆一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

被賭王認證演自己最像！　劉德華20字悼念何鴻燊

潮濕悶熱讓私密處臭臭！「日常保養+飲食」4招擺脫異味

開直播狂劇透新專「經紀人要打來教訓了！」　伯賢祭殺手鐧：李秀滿老師很喜歡我

加拿大若「釋放孟晚舟」中方是否釋放康明凱？　趙立堅回應了

是否助韓國瑜度過罷免危機　王金平仍未表態

6/7台灣生活「大規模解封」！　疫情記者會不再每天召開

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

《小紅書》萬人收藏！教你睡前「4個動作」，練出筷子腿

男積欠近萬元債務…被女債主堵到　西門町逃竄喊：他們要搶我錢

《視線》主僕CP同床、鹹豬手襲胸　韓基燦、張義秀曝「韓首部BL網劇」尺度

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

賭王一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

女子食用黑木耳　肝衰竭醫院病逝

美批准對台軍售　陸國防部：搞台獨死路一條

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡泥水」

他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥超毒元凶曝

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

大陸斥巨資山寨「天空之鏡」　遊客到場見「一堆髒腳印」罵爆！

手工啤酒整桶倒掉 金色三麥上海2店暫停工

北宋夫妻合葬墓發現「過仙橋」：生生世世在一起

港媒：大陸涉台法律「會有新安排」

更多熱門

相關新聞

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

6/7鬆綁　疫情記者會不再每天開

中央流行疫情指揮中心26日表示，新冠肺炎連續44天無新增個案，考量到國內的疫情狀況已經日漸平穩，6月7日計劃會鬆綁各活動場所的防疫措施，屆時可望不再做人流管制或座位限制，疫情記者會也將不再每天召開。

日鬆綁管制　台灣列首波解禁名單

日鬆綁管制　台灣列首波解禁名單

國防部：官兵沒什麼了不起的錯誤

國防部：官兵沒什麼了不起的錯誤

力挺銀行拚紓困！金管會射3支箭

力挺銀行拚紓困！金管會射3支箭

社區據點關懷長者後疫新生活

社區據點關懷長者後疫新生活

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19廣西衛健委烈士

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面