自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

▲大陸不少醫護人員在第一線犧牲。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢爆發新冠肺炎後，大陸各地紛紛派醫務人員前往當地支援，廣西第七批援湖北省抗疫醫療隊員、南寧市第六人民醫院的護士梁小霞工作時暈倒，至今昏迷近3個月，經全力搶救後，於今（26）日中午12點不幸逝世。廣西衛健委副主任龐軍對此沉痛表示，相關部門將為她申請烈士和獎勵。

綜合陸媒報導，南寧市第六人民醫院2月16日晚間接到通知，要求組建援鄂醫療應急儲備隊，年僅27歲的梁小霞是5名護士裡，主動請戰參加的。不過，2月28日上午，梁小霞在武漢協和醫院西院區工作，未料離開隔離病區突然暈倒，中央指導組立即組織國家醫療救治專家和武漢協和醫院醫療團隊進行救治。

經評估，3月30日，國家派醫療專機由國家醫療專家和廣西醫護團隊護送回南寧繼續治療；廣西組織區內外專家和多學科醫療救治專家組進行全力救治；5月25日凌晨，梁小霞病情惡化，不料在26日離世。廣西衛健委和湖北衛健委26日對梁小霞的逝世表示沉痛哀悼，並向梁小霞親人及家屬表示誠摯慰問。

廣西衛健委指出，梁小霞積極響應黨中央號召，奮不顧身奔赴湖北抗疫最前線，用實際行動展示了廣西醫務工作者的精神風貌和時代風采，為打贏疫情防控阻擊戰作出了突出貢獻。

「小霞是個真正的英雄。」廣西衛健委副主任龐軍26日受訪時表示，梁小霞生前屬地南寧市，相關部門正在整理她的事蹟，「對照國家的獎勵、烈士（標準），都要按照程序走（申請）。」

由於梁小霞家是貧困戶，因此龐軍指出，後續會有一系列（救助）做法；自治區也將整理3月30日以來，「包括廣西專家組在內，這58天裡怎麼盡最大努力進行救治的，家屬如何支持她等相關情況，以回應社會各方面關注。」

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