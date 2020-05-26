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WHO任命彭麗媛為親善大使！　官網隻字未提「習近平妻子」

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▲▼WHO任命習近平妻子當親善大使。（圖／翻攝自WHO官網）

▲ 彭麗媛擔任WHO親善大使已有9年。（圖／翻攝自WHO官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，最早爆發疫情的中國及世界衛生組織（WHO）都備受指責。外媒披露，中國國家主席習近平的妻子彭麗媛與賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、英超足球隊利物浦（Liverpool）門將貝克（Alisson Becker）同列世衛9名親善大使之一，官網卻對她的身分隻字未提。

根據世衛官網，WHO於2011年6月3日任命彭麗媛為結核病及愛滋病防治親善大使（Goodwill Ambassador for Tuberculosis and HIV/AIDS）。此前，她2006年1月成為中國愛滋病毒預防大使，2007年3月起擔任國家結核病控制及預防大使。

WHO網站上的人物介紹中寫道，彭麗媛是中國著名女高音歌唱家及演員，也是中國人民解放軍總政治部歌舞團團長，在公務員中排名第一，軍階為少將，稱她為衛生及控制結核病及愛滋的堅定倡導者，2011年任命時更盛讚她擁有「聞名世界的嗓音與同情心」、「是一顆閃亮的星，擁有眾多受人尊敬的崇拜者」。

《每日郵報》報導，彭麗媛早在1987年就嫁給時任廣東省廈門副市長的習近平，2011年由當時的WHO秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）任命為親善大使。現任世衛總秘書長譚德塞接任後，重新任命彭麗媛擔任組織一員，但官網至今未提她是習近平的妻子。

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