HTC VIVELAND新款VR密室逃脫《黑獄逃生》　爆破逃獄來場警匪鬥智場景

▲HTC VIVELAND新款VR密室逃脫《黑獄逃生》。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（25）日宣布，旗下VIVELAND團隊取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的《黑獄逃生（The Prison）》代理權，為VIVELAND在2020年推出的首款密室逃脫遊戲，並在台北三創的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND同步上線。

《黑獄逃生》這款遊戲是由美國知名VR遊戲廠商ARVI設計，位在紐約的ARVI工作室，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，獲得各界玩家一致好評，而且VR密室逃脫遊戲以傳統密室解謎遊戲為基礎，透過最新的虛擬實境技術營造玩家身歷其境的場景。

《黑獄逃生》VR密室逃脫遊戲，主打詭譎壓迫的監獄場景及震撼逼真的爆破效果，讓玩家宛若置身在電影刺激1995的鯊堡監獄，讓玩家扮演一位臥底在黑幫內的警員，經過多年潛伏，終於掌握足夠的證據要將黑幫徹底掃蕩。

遊戲故事設定為玩家意外發現，警隊裡的頂頭上司和黑幫暗中勾結，但在玩家揭發上司真面目之前，就被羅織罪名入獄，並且還將面對電椅極刑，而唯一能夠拯救自己的性命，只有自己的敏銳雙眼和靈巧雙手，以及足以穿透迷霧的腦袋，還有與隊友的絕佳合作默契。

▲《黑獄逃生》VR密室逃脫讓玩家體驗爆破逃獄的警匪鬥智場景。（圖／記者姚惠茹攝）

根據記者實際體驗，《黑獄逃生》這款VR密室逃脫，有點像是結合大型迷宮的監獄逃生遊戲，因為除了需要憑藉隊友之間的互助合作之外，還必須依靠敏銳的觀察力來解謎，而且逃出龐大的監獄更是需要絕佳的方向感，否則就會像是無頭蒼蠅一樣找不到逃生的路線。

《黑獄逃生》是一款2~6人的連線遊戲，適合12歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎，接下來HTC VIVELAND預計每2個月將定期推出新遊戲，讓玩家享受更多選擇，而且5月底前只要玩家的身分證證號有「5」就可享購票優惠，包括1個「5」享單購票8折、2個「5」享單購票5折的優惠。



HTC VIVELAND陸續將廣受好評的VR密室逃脫遊戲引進台灣，包括ARVI製作的《拆解核危機》(Mission Sigma)、《恐懼聖所(Sanctum)》及《賽博叛客》，還有Ubisoft所製作的 《失落的金字塔(Escape the Lost Pyramid)》與《穿越梅杜莎之門(Beyond Medusas Gate)》等，相關遊戲每月累計遊玩次數上看千次，讓密室逃脫成為使用者最愛的遊戲類型之一。

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