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HTC VIVE ORIGINALS攜手「有機像素」　獨家製作XR互動音樂作品安溥 《蘚的歌唱》

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▲HTC VIVE ORIGINALS x 有機像素 安溥拍攝《蘚的歌唱》XR互動音樂作品。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE ORIGINALSx有機像素拍攝安溥《蘚的歌唱》XR互動音樂作品。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（18）日舉辦XR互動音樂作品體驗會，攜手知名視覺特效團隊「Hi-Organic有機像素」，獨家製作安溥首支XR互動音樂作品《蘚的歌唱》，遠赴日本拍攝，由構思、籌備到拍攝，花費6個月時間完成，讓觀眾透過VR鏡頭，享受360度視角無界限。

宏達電表示，《蘚的歌唱》為安溥單曲三部曲計畫的第三首作品，為了完整表現出導演的劇本，特別學舞笑稱「掉入騙局中」，而為讓更多人體驗VR，實現想像，HTC VIVE將從即日起至7/31在高雄大魯閣草衙道展出《蘚的歌唱》體感XR，結合VR、AR及體感，享受用「身體聽歌」聲歷其境感受。

HTC VIVE ORIGINALS暨去年聯手日本新銳藝術家小松美羽及音樂創作人黃韻玲推出VR互動藝術作品《祈禱》，深獲海外影展高度評價，今年再玩影音實驗，從藝術跨足音樂市場，獨家製作安溥《蘚的歌唱》XR互動音樂作品。

宏達電指出，團隊遠赴日本知名容積攝影棚拍攝，安溥首度在作品中獨舞，透過鏡頭及多個角度立體捕捉安溥360度零死角3D模型，再將模型融入細膩視覺中，讓真實人物結合虛擬場景，觀影者藉由穿戴VR頭顯後，讓偶像、視覺以及歌傳達寓意，活靈活現的呈現在觀眾面前。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，為了找出新的聽音樂的方法，音樂不再只是聽覺體驗，而是全身沉浸式的感動，創造用「用身體聽歌」，所採取的容積攝影製作，更是下一代影像的新技術，容積攝影藉由8支立柱、32個攝影鏡頭，在一秒內擷取30-60個立體影像，讓觀眾置身其中。

▲HTC VIVE ORIGINALS x 有機像素 安溥拍攝《蘚的歌唱》XR互動音樂作品。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE ORIGINALSx有機像素拍攝安溥《蘚的歌唱》XR互動音樂作品。（圖／HTC提供）

由屢獲國內外大獎肯定「Hi-Organic有機像素」負責《蘚的歌唱》視覺，畫面融合音樂與大自然環境的存在，讓觀影者感受一段聲音的旅程，在VR空間裡，讓人忘卻時間，而《蘚的歌唱》從發想到後製，花費半年時間完成，藉由好萊塢等級的「容積攝影」技術，360度掃描製作3D人物動態模型，再與VR結合，讓觀眾沉浸在《蘚的歌唱》音樂裡。

「Hi-Organic有機像素」創辦人SU表示，《蘚的歌唱》是一個新的世界觀，真實地創造出一個超越現實的虛擬世界，並在這個世界中放入真實記錄的人物，觀眾能自由走入到腦中的世界，並認為VR與容積攝影是未來影像重點，可客製化自己想要世界架構，未來SU計畫透過兩者技術結合製作演唱會及私人紀錄。

SU指出，30年後，我會想看一場印象深刻的經典演唱會，而作品對後人來說都是珍貴影像，當然，我也會想著透過影像紀錄自己，未來讓兒子看見年輕的我跟他對話，讓下個世代感受過去的人還在你的眼前。

安溥首次嘗試VR表示，VR能營造多且非常完整的個人感官的空間，更為一種想像的延伸，而《蘚的歌唱》充滿許多隱喻，以「蘚」代替天地萬物間，提醒人們要聆聽每一事物背後回聲意義，這次安溥在VR互動作品中挑戰一人獨舞，她開玩笑說這次完全沒有心理準備要為這支作品跳舞，好像是踏入一場騙局。

這次安溥《蘚的歌唱》XR互動音樂作品，從即日起到7/31在高雄大魯閣大道東三樓活動會館設置展區，現場粉絲除了可完整搶先聽到安溥新單曲《蘚的歌唱》外，並作為XR互動音樂作品，結合VR、AR及體感裝置，讓觀眾戴上裝置，即刻沉浸於歌中，享受「身體聽歌」聲歷其境感受，打破對音樂的想像。

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