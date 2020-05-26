周永明、陶韻智聯手搶攻VR商機！發表5G 版 XRSPACE 一體機與全球首款社交實境平台

▲XRSPACE創辦人周永明（右二）、總經理陶韻智（左二），今天宣布新產品與未來展望。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電前執行長周永明創辦XRSPACE未來市，今（26）日發表首款支援5G的 VR一體機裝置「XRSPACE MOVA 」，以及世界首款社交實境5G XR平台，目標要為5G時代帶來真正適合用戶的虛擬實境體驗，並預計今年第3季在台上市平台與裝置。

周永明表示，希望透過5G XR科技，將人類的社交溝通帶到超越智慧型手機的下一階段，而XRSPACE要為全球大眾消費者帶來能真正輕鬆上手的XR體驗，因此在創立的三年間，將一般用戶的需求放在心中，努力在硬體與使用者體驗上力求突破，打造出足以重新定義社交互動的產品。

周永明指出，這次能夠在台灣發表結合5G XR科技的新平台，開創人與人互動的嶄新可能，因為5G、XR、AI、Cloud 即為時代趨勢所在，希望XRSPACE可以領先未來，讓人才能夠一展創意，建立全球品牌，創造時代新價值。

▲周永明強調希望透過5G XR科技，將人類的社交溝通帶到超越智慧型手機的下一階段，而XRSPACE要為全球大眾消費者帶來能真正輕鬆上手的XR體驗（圖／記者湯興漢攝）

周永明說明，XRSPACE MANOVA是新世代的VR社交實境世界平台，突破空間限制，透過專屬的全身虛擬人 (XRSPACE Avatar) ，讓人們隨時共事、玩樂，而且XRSPACE MANOVA由許多的公眾與私有空間組成，從用戶獨有的虛擬住宅、個人影院，到為電信商及內容夥伴客製的專屬場景。

XRSPACE總經理陶韻智表示，在XRSPACE MANOVA平台中，XRSPACE打造擬真的虛擬人、社交手勢，以及供人們突破距離限制，隨時隨地同在一起的日常場景，能夠將人們的社交互動，提升到超越訊息、表情符號，打破2D視訊的新境界，為全球用戶牽起迫切所需的社交連結。

▲陶韻智強調在XRSPACE MANOVA平台中，XRSPACE打造擬真的虛擬人、社交手勢，供人們突破距離限制，為全球用戶牽起迫切所需的社交連結。（圖／記者湯興漢攝）

陶韻智指出，XRSPACE MOVA是世界首款可支援 5G 的行動VR裝置，採用Qualcomm Snapdragon 845晶片，成為第一款預設以手勢驅動的VR裝置，用戶不再需要額外控制器，更無須複雜費時的設置流程，透過手勢即可直覺暢遊虛擬世界，進行社群互動。

陶韻智說明，XRSPACE MOVA當中最獨特的「MagicLOHAS」空間，包含獨家VR樂活內容，能透過虛擬實境沉浸力，幫助人們形塑健康動感的現代新生活，像是散步、有氧舞蹈、瑜珈、太極等運動，並與多元職能專家合作，包含職業運動員、瑜珈、音樂、冥想、健康，以及物理治療、職能治療等專業，共同推出有趣有益的互動內容，幫助用戶在日常間輕鬆達到樂活的狀態。