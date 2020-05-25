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Google Pixel 4a和4a XL可信傳聞總整理：詳細規格與上市時間

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影片上傳中...

▲Google Pixel 4a 傳聞總整理。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司的iPhone SE 2020以頂級A13處理器成功逆襲Android陣營。而Google公司的平價手機Pixel 4a到底會以什麼姿態推出，頗讓人期待。有傳聞說手機會在5月25日線上發表，不過網路上看起來一切平靜，或許可以期待的是6月3日Android 11 beta版本公開之後同時登場，但也有消息指出會延到6月中，本篇先行整理至今的可信傳聞給讀者參考。

1.價格：約台幣萬元，綁約0元帶走

去年夏天，Google公司成功以旗艦手機Pixel 3系列搭配平價手機Pixel 3a、Pixel 3a XL吸引用戶，作為後續版本，Pixel 4系列、Pixel 4a系列，很有可能這幾天就會亮相，售價也將鎖定399美元，畢竟對手Apple公司都以相同價格銷售平價版iPhone，三星的Galaxy A5/A7 2020系列，Sony mobile的Xperia 10 II也都鎖定這個價格區間，

不過9to5Google的編輯Stephen Hall在個人Twitter上透露，Pixel 4a售價可能再往下調整，為349美元，容量提升為128GB，而非64GB版本。在台灣，Pixel 4a價格跟Pixel 3a定在相同的台幣萬元區間並不會太讓人意外。

由於是台灣Pixel 團隊研發，台灣將會是第一波上市地區，電信資費可以參考去年Pixel 3a系列，基本應是1399元綁約0元或者是990元左右綁約千元，總之入手門檻很低。

2.出貨搭載Android 10作業系統：Android 11在路上

這點相信也毋庸置疑，Pixel 4a出貨就搭載Android 10正式版，最新的桌布也已經提前公開。至於最新發表的Android 11還是測試版的關係，要等到年底正式版上線，將可以在第一時間使用正式版本功能。

▲據說是Google 高級副總裁、硬體業務總負責人 RIck Osterloh曝光的照片。（圖／取自Twitter）

3.名稱就叫Pixel 4a：

作為Pixel 3a的後續版本，加上先前Google Pixel Community曝光的手機保護殼，相信新的手機將會是Google Pixel 4a不會錯。

▲▼先前曝光的Pixel 4a的手機殼再次證實了手機名稱。（圖／取自Twitter）

4.Pixel 4的外觀：多了實體指紋辨識跟耳機孔

一直以來爆料都相當準確的@OnLeaks，這次與印度科技網站 91Mobiles釋出的渲染圖片，應該是最接近實際手機外觀的一次，看起來該款手機將第一次採用類似Galaxy S20的打孔螢幕來隱藏自拍鏡頭，背後是跟Pixel 4相同的四方形主相機模組，不一樣的是，這次Pixel 4a保留了耳機孔，看來是為了東南亞地區的用戶而做的平衡設計。

▲▼印度科技網站91Mobiles釋出的渲染圖片。（圖／取自Twitter）

4.拍攝規格：跟Pixel 4一樣

拍攝規格方面訊息比較混亂一點，但沒意外的話，相信Pixel開發團隊把選擇Pixel 4的拍攝模組下放到Pixel 4a身上。畢竟，如果說iPhone SE 2020的價值是iPhone 11系列的A13 Bionic處理器，那麼Pixel 4a的價值，應該是承襲自Pixel 4系列的AI拍攝能力。

加上先前Pixel 3a因為採用跟Pixel 3相似的拍攝效能而受到市場歡迎，雖然少了廣角自拍鏡頭，但卻多了縮時攝影模式。以此為前提，Pixel 4a系列主鏡頭應該是12.2MP+16MP的組合，自拍鏡頭維持在800萬畫素。

▲Pixel 4a可能採用跟Pixel 4一樣的超級夜拍規格。（圖／記者洪聖壹攝）

5.規格：

這方面訊息比較亂一點，有些媒體宣稱該款手機支援5G，但是最新爆料卻說只支援4G LTE，說到底，這其實跟手機處理器以及當地5G頻段支援有關。

這麼說好了！先前有消息傳出，Pixel 4a將會使用7nm製程的高通S765G行動平台，這個晶片本身支援5G，目前使用它的手機有小米10青春版、Vivo z6、Redmi K30，都是中國大陸當地性價比不錯的手機，都支援5G。

而近期有分析師Jon Prosser（@jon_prosser）發文明確點名Pixel 4a「只有4G LTE」，這意味著該款手機可能將回到當初9to5Google傳出的：「採用8nm製程的高通S730」。這是有道理的，畢竟Pixel 4a電池續航力本來就不好，如果再配上一個全新的5G晶片，那手機很快就沒電了。

螢幕大小方面，傳聞Pixel 4a將會配備比Pixel 3a更窄的邊框，底部會稍微厚一點，因此螢幕將提升到5.8吋（Pixel 3a為5.6吋），面板是比iPhone SE 2020更好的OLED面板，螢幕解析度為FHD，90Hz的螢幕更新率，電池容量保持在3080mAh、支援Type-C的18W快充，但是關於「少了無線充電」這一點，記者持保留態度。

簡而言之，相較於Pixel 4，該款手機續航力用上4G LTE行動平台的話可能比較好一點，但是不會有Motion Sense、多了實體指紋辨識跟實體耳機孔。

6.上市情報：6月中發表、最快8月上市、黑籃兩款

最早之前，德國科技部落格Caschys Blog透露該款手機會於5月22日在歐洲推出，YouTube頻道Front Page Tech的Prosser、科技網站Android Police的編輯David Ruddock先後在推特指出，手機將延到7月推出。後來隨著Google官方宣布6月3日發表Android 11作業系統，記者則是認為當天或許將是同步亮相Pixel 4a的好日子。

不過記者的這個猜測並未考量到新冠疫情（COVID-19）的影響，因為往年硬體軟體會同步亮相的原因在於Google I/O開發者大會的關係，所以Google公司每個部門都會選在這時間點繳交「暑假作業」。

今年比較特殊，硬體產品發表時間會被推移反而讓銷售部門有時間空間做好準備。那麼實際上是什麼時候呢？上次預測iPhone SE 2020相當準確的分析師Jon Prosser（@jon_prosser）翻牌了。

▲分析師Jon Prosser預告Pixel 4a上市時間將會向後推遲到8月，共有黑、藍兩款。（圖／取自Twitter）

他連續發了兩則推文，預告今年只會推出Pixel 4a、手機預計再延遲一個禮拜，也就是6月13日發表，不會支援5G，而且只會有黑、藍兩款，黑色版本預計8月6日上市、藍色版本預計10月1日上市。

不過記者對於這消息還是抱持保留的態度，理由是除非是發表之後馬上上市，否則考量到媒體上班時間，產品在週末假期發表的可能性不大，理由就不用多家解說。而且這個近期內最新的爆料，這包括手機支援5G、顏色以黑、白兩色為主，7月上市等等，完全推翻以往...。

▲最早曝光的Pixel 4a工程機是黑、白兩色。（圖／取自Twitter）

總之，手機產品是有的、名字是正確的，Pixel 4a系列可能規格如下：

5.8 吋 OLED 打孔螢幕
高通S730 行動平台
1,220萬畫素+1600萬畫素主鏡頭
800 萬畫素自拍鏡頭
後置實體指紋辨識模組
6GB＋128GB 儲存組合
3,080mAh 電池容量，支援 18w 快充
出貨搭載 Android 10 操作系統
3.5mm耳機孔

至於上市跟發表時間，可能會落在上述時間點左右，詳細情況可能以官方宣布為主。

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