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YouTube直播也能學習　新北市府、 Google、均一合作數位教學體系

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▲▼新北市府與Google、均一平台合作，引入雲端線上學習系統。（圖／Google提供）

▲新北市府與Google、均一平台合作，引入雲端線上學習系統。（圖／Google提供）

記者邱倢芯／台北報導

今年年初時因為新冠肺炎（COVID-19）疫情來襲，不僅讓部分企業得讓員工在家遠距上班，就連教育體系都要思考如何讓學生在家也能教育不中斷；新北市府與Google、均一平台教育基金會今（25）日就一同宣佈推出「雲端創新師培計畫」，並自5月下旬開設「雲端自主學習專班」，可透過YouTube直播來進行Google Meet、Google Classroom，以及均一平台等的操作教學。

▼新北市將於5月下旬於市內65所學校當中開設雲端自助學習專班。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼新北市「雲端自主學習專班」。（圖／記者邱倢芯攝）

新北市府自肺炎疫情以來，就是不斷強調「超前部署」的重要性，而這次利用雲端學習的方式來落實遠距教育，相較於其他縣市，新北市也是超前部署；新北市副市長吳明機指出，數位學習早在好幾年前就有這樣的規劃，只不過今年因為受到疫情的影響，迫使大家不得不加速這部分的進程。

▼新北市副市長吳明機（左）親自體驗如何使用ChromeBook來進行線上學習。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼新北市「雲端自主學習專班」。（圖／記者邱倢芯攝）

均一平台教育基金會董事長呂冠緯表示，透過這樣的整合性平台，教師們能夠獲得3大好處，分別是課程整合性、同步教學，以及非同步學習。

簡單來說，透過Google的YouTube直播，可進行Google Meet、Google Classroom，以及均一平台等的操作教學，而這些軟體都已經整合進ChromeBook當中，可供學生使用。

而同步教學可達到師生間的即時互動；非同步學習則可讓教師做任務、作業的指派，並讓學生自己學習後，將作業上傳至雲端當中，讓老師們可以省下收作業的過程，且繳交狀況一目了然。

有些人可能會問「現在台灣疫情都趨緩了，還有雲端學習的必要嗎？」對此，Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻解釋，線上學習不僅在疫情時需要，就連一般課後學習也能做為補充使用。

舉例來說，老師可於課前指派Google Classroom派發平台上的教學影片及習題，作為學生的預習作業，在正式視訊上課時，老師即能透過均一後台的分析報告，針對班上同學常錯的題目進行討論，提升教學效率。

此外，「雲端自主學習專班」與「科技化學習扶助中心」師培認證系統進行整合，讓新北市教師可以依循同一套師培脈絡持續累積認證。

不過，面對線上學習學生家長勢必得面臨到的就是軟硬體成本的問題，對於家中經濟狀況比較不好的學生，該如何解決這樣的問題？陳幼臻指出，軟體的部分並不需要付出成本；而在硬體（ChromeBook）的部分，雖然目前Google或均一並沒有免費提供教學使用，不過新北市府已有購置一定數量的設備，面對家中有經濟困難的學生，亦可與學校申請借用。

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