確保原鄉部落及偏鄉地區居民用路權　宜33線邊坡復建工程12月前完工

▲確保原鄉部落及偏鄉地區居民用路權，林姿妙25日指示宜33線邊坡復建工程12月前完工。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜33線為羅東地區往返大同寒溪部落的重要聯絡道路，宜縣府2019、2020年向交通部爭取前瞻基礎建設補助，同時持續進行道路邊坡復建，宜蘭縣長林姿妙關切原鄉部落及偏鄉地區居民的用路權，25日至現場視察工程進度，期勉宜蘭交通處全力於2020年12月前完工。

宜蘭交通處表示，宜33線沿途串連梅花湖風景區、大進休閒農業區、寒溪農場等重要景點，總長度達11,500公尺。縣府為提升原鄉部落及偏鄉地區道路品質，爭取交通部前瞻基礎建設計畫將宜33線全線路段整體改善，包含孔蓋下地、全面刨鋪路面及護欄等安全設施，並納入地方特色元素。預期各項計畫完成後可以提升整體道路平整度及品質，提供用路人更好的道路環境。

宜33線道路分2段工程改善，「宜33線0k+000-6k+650道路改善工程」於2020年4月22日開工；「宜33線6k+650-11k+500道路改善工程」則預計2020年6月開工，預計年底前全線施工完成。

交通處進一步表示，2019年12月底連日豪雨造成宜33線8K處邊坡大面積土石滑落，縣府隨即啟動災害搶修復建工作，同時為確保寒溪部落對外聯繫無虞，已於工區外另開闢便道供用路人通行。目前第一期復建工程已施作完成，惟工程施工期間坡面崩塌面積因降雨持續擴大，縣府已發包第二期工程，預計2020年6月恢復通行。

交通處統計，經積極爭取中央前瞻基礎建設計畫（提升道路品質計畫），迄今交通部核定（公路系統）計17件，內政部核定（市區道路）計26件，核定補助宜縣府共43件，總經費17億5,562萬6,000元。

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