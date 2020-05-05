林姿妙免費營養午餐　滿意度達93％供應量能滿足96％

▲▼宜蘭縣長林姿妙免費營養午餐，學生滿意度93％供應量滿意度96％。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙重點政見之一的中小學免費營養午餐，在回收學生約3萬份有效問卷中，滿意度高達93％，其中以供應量滿意度最高達96％，顯示學童對於林姿妙的營養午餐有很高的肯定。

宜蘭教育處表示，宜蘭縣學童營養午餐補助，為宜蘭縣長林姿妙重點政見之一，自2019年9月實施「國中小學童免費營養午餐」，為了解學校營養午餐用餐情形，自108學年上學期開始執行全縣學童營養午餐滿意度調查，總共回收有效問卷約3萬份，滿意度高達93％，其中以供應量滿意度最高達96％，由此可知學童對於營養午餐有很高的肯定。

重點政見之一受學生們肯定，林姿妙的宜蘭縣學童營養午餐將升級2.0！林姿妙為讓學童飲食更佳營養健康，9月即將推動由原先的每月1次優質乳品升級每週1次乳品，及每週1次有機蔬菜升級每週2次，更整合縣內有機農業資源，鼓勵營養午餐團膳廠商優先選用宜蘭在地有機食材，導向照顧在地農民並促進地方產業發展。

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