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葉毓蘭指宜蘭較歧視客家人　林姿妙「族群非常的融合」：愛客家人與宜蘭

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記者游芳男／宜蘭報導

「我是在比較歧視客家人的宜蘭長大，因此母親不敢和我說客語。」國民黨立委葉毓蘭23日在立院質詢時語出驚人，在宜蘭引發嘩然，時代力量宜蘭縣黨部更要葉向宜蘭人道歉。對於葉毓蘭發言是否有不當，宜蘭縣長林姿妙24日只說：「雖然每個人的想法不一樣，但我就是愛客家人，我也愛宜蘭，族群非常的融合。」

▲時代力量宜蘭縣黨部要葉毓蘭向宜蘭人道歉。（圖／時代力量宜蘭縣黨部提供）

▲時代力量宜蘭縣黨部要葉毓蘭向宜蘭人道歉。（圖／時代力量宜蘭縣黨部提供）

國民黨不分區立委葉毓蘭23日在立院質詢客家委員會主任委員李永得時主要是說，她在比較歧視客家人的宜蘭長大，因此母親不敢和她說客語，但不管如何「我的身上絕對是留著客家基因」、「客家人的血流在我身上」。

▲24日被問到葉毓蘭發言是否有不當時？宜蘭縣長林姿妙24日未正面回答的說她愛客家人也愛宜蘭，族群非常的融合。（圖／記者游芳男攝）

▲24日被問到葉毓蘭發言是否有不當時？宜蘭縣長林姿妙24日未正面回答的說她愛客家人也愛宜蘭，族群非常的融合。（圖／記者游芳男攝）

針對葉毓蘭的言論，宜蘭縣長林姿妙24日說：「我愛宜蘭我住在宜蘭，族群的融合我也愛我們的客家人，葉毓蘭的說法有否不適當，嗯在我的心目中我們都是一家人，都是我們的家人，雖然每個人的想法不一樣，但我就是愛客家人，我也愛宜蘭，族群非常的融合」

時代力量宜蘭縣黨部表示，和西部比起來，宜蘭的客家人在清代宜蘭閩南語為優勢的環境下，就不講客語了，所以葉毓蘭的母親應該不是「不敢講」，可能是「不會講」。

因為客家人不講客語的關係，讓人誤以為是閩南人占絕對優勢，而客家人在宜蘭很弱勢，其實不然，祖籍漳州南靖、平和、詔安等縣的先民，有50%以上可能是客家人。

過去的主政者習慣製造族群的矛盾、引發族群之間的爭鬥，來方便統治，各族群互相猜忌防範的事例非常多，也因此，宜蘭從30年前就製定一系列族群文化振興的政策，母語教學是游錫堃縣長開始實施的，是各族語都有的，後來教育部才跟進的。

時至今日，大多人己經分不清楚誰是漳州人、泉州人、客家人，漸漸朝向族群融合之際，葉毓蘭又延續她無厘頭問政的風格，冒出「#較歧視客家人的宜蘭」之說，不知是何居心？

時代力量宜蘭縣黨部說，提供一個歷史小常識，清代移民來宜蘭姓游的，都是客家人，立法院長游錫堃也是喔！

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