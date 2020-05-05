林姿妙營養午餐「升級2.0」　每週1次乳品及2次有機蔬菜

▲▼宜蘭縣長林姿妙重點政見之一的中小學免費營養午餐，將升級2.0！。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙重點政見之一的中小學免費營養午餐，將升級2.0！林姿妙為讓學童飲食更佳營養健康，9月即將推動由原先的每月1次優質乳品升級每週1次乳品，及每週1次有機蔬菜升級每週2次，更整合縣內有機農業資源，鼓勵營養午餐團膳廠商優先選用宜蘭在地有機食材，導向照顧在地農民並促進地方產業發展。

縣長林姿妙表示，經由宜蘭縣政府教育處與農業處雙方積極合作，輔導宜縣內團膳廠商提供優質好、營養好的學校營養午餐，也讓宜縣在地小農的耕作能有穩定的銷售管道，達到地產地銷的效益，縮短食物里程，確保食材品質與食用安全。

縣長林姿妙強調，學童營養午餐政策，不僅僅是免付費的福利政策，主要是讓孩子能吃得健康，透過結合營養午餐來推動飲食教育並且帶動地方農業發展的附加價值。

教育處表示，營養午餐不僅要吃得好、吃得飽，更是一堂「食」教育，所以積極推動學校教育農園，即使是位於市區學校地狹人稠，學校也會利用教室旁邊的平臺、盆栽或租地方式體驗種植到收成的過程、了解食物的營養價值，並且要保有一份惜福感恩及惜食的心。

農業處表示，宜縣依山傍水，風景秀麗，擁有生態豐富的有機場域，優越的地理環境配以安全、自然的生產方式，有效地促進和維持了生態平衡，故在地小農所培育的有機蔬菜及農作物都格外健康，也保證食以安為先的要求，讓學童的營養午餐「呷有機、顧健康」。

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