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台南企業支持消防救災　謝世昌捐贈消防局災情勘查車1輛

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▲亮泉工業有限公司董事長謝世昌代表捐贈災情勘查車，消防局接受捐贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲亮泉工業有限公司董事長謝世昌代表捐贈災情勘查車，消防局接受捐贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市消防局於5月25日上午10時，於消防局第四救災救護大隊新市分隊，舉行災情勘查車1輛捐贈儀式，由新市區亮泉工業有限公司董事長謝世昌代表捐贈，消防局接受捐贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群的善行義舉。

台南市長黃偉哲表示，位於台南市新市區的亮泉工業有限公司董事長謝世昌，除事業有成之外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力，因得知新市區每逢水災，災情勘查車涉水救災，總是性能不足，便慷慨解囊捐贈消防局第四救災救護大隊新市分隊災情勘查車1輛，價值約新台幣150萬元。

該車配備有LED警示燈、警報器、無線電、車用拖船架等裝備，可用於執行救溺勤務拖載救生裝備，並可進行各種災害之查看回報等功用，此舉不僅充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能。

▲亮泉工業有限公司董事長謝世昌代表捐贈災情勘查車，消防局接受捐贈並頒發感謝獎牌，感謝造福人群的善行義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

亮泉工業成立於1983年8月成立，致力於螺絲、螺帽及鉚釘製造加工及買賣業務。該公司愛心不落人後，為回饋社會，自2016年捐贈救護車1輛，該救護車迄今共執行緊急救護勤務約10000餘件，其中危急個案約1500餘件，到院前心肺功能停止個案約100人，回復心跳約20人，成功出院者5人，成為維護新市區民眾生命財產的守護後盾。

黃偉哲市長表示，亮泉工業有限公司謝董事長持續秉持回饋鄉里的熱誠，再次捐贈災情勘查車1輛，協助台南市消防救災工作，有效提升救災安全，展現服務社會之大愛，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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