太極掌門被3次KO休克！醒來腫成「麵包超人」…還嘴硬：本可把對方打骨折

▲太極掌門被3次KO。（圖／翻攝自澎湃）

記者鄭思楠／綜合報導

渾元形意太極掌門人68歲馬保國17日參加一場擂台戰，對手則是一名50歲業餘搏擊愛好者，不料比賽開始後他完全沒有招架之力，短短30秒內遭重拳擊倒3次，最後更倒地後人事不知。醒來後，他自拍影片還嘴硬，「功夫點到為止，本可以把對方鼻子打骨折。」

影片中，馬保國滿臉青紫，慘成麵包超人，眼部更腫的雞蛋大。據悉，馬保國曾自稱，可以用一根手指擊敗100公斤的壯漢，手掌可以練出太極總開關的肉球，可以打敗世界上任何功夫。

當然，他揚名的一戰則是曾在一則影片中，打得歐洲MMA冠軍皮特（Peter Irving）毫無招架之力，並放話自己用了太極拳的奧義「四兩撥千斤」擊敗了對手。不過，對手賽後表示，自己是被馬保國僱來拍影片的。

馬保國出生於1952年，祖籍山東省臨沂縣。「我家有練武的傳統，我7歲跟父親學習武術，」他表示，「先後得到中國河北派形意拳大師尚濟師父、民間技擊大師、武當並峨眉功夫傳人郭升海師父、中國太極拳大師王長海師父的傳授，並有幸成為入室弟子。」

2002年2月至2007年1月，馬保國在英國教授中國功夫，並創建了英國混元太極拳協會。不過，他17日下午參加一場民間擂台賽，對決50歲搏擊愛好者王慶民，開場30秒被3次KO。

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