拚口罩質量過關！　陸商務部雪恥：部分責任在於進口商

▲大陸出口的醫療口罩一度出現品質問題，全面改善。（示意圖／ 路透社）

記者任以芳／北京報導

今年大陸兩會安排第二場部長通道今（25日）在北京舉行，關於疫情爆發後，大陸向全球提供大量的防禦物資，不過，國際上也有不同的聲音，認為大陸政府限制出口醫療用品，防疫物資品質也出現問題。對此，大陸商務部長鍾山回應，「已經嚴查違規廠商，但是有些進口方刻意混淆非醫療口罩用途，並非都是大陸問題，部分進口商也得承擔責任。」

▲大陸商務部長鍾山。（圖／翻攝 人民日報）

疫情爆發後，大陸出口醫療口罩常出現質量問題，鍾山也承認，「外國企業到中國的採購，出現過一些問題，大陸的企業在標準的認證品質上，存在問題。」中國已經採取措施，嚴肅查處、禁止他們醫療物質的出口。

鍾山進一步表示，「有一部分問題，是來自於外國企業，把非醫療用品和物資用於醫療，比如大陸口罩分成醫療和非醫療，這些國家的企業，把這些非醫療用口罩送進醫院，甚至用到臨床上去了，這是非常危險的。」一些國家發現這樣問題，對於當地這一類企業，也進行查處，這個責任是進口方的。

▲2020年大陸兩會第二場部長通道。（圖／翻攝 人民日報）

目前大陸對於醫療用品出口採取高規格標準，鍾山說，大陸政府的高度重視，出口醫療物資的品質，已經建立從商品生產到標準認證到口岸的監管，三位一體的醫療物質監管體系。全球疫情爆發以來啊，中國已經向199個國家和地區出口了大量的醫療物資。

最後，鍾山強調，大陸沒有對這個醫療物資出口進行限制，我們是這個開放的特別是中國呢，也為全球應對疫情作出了重要的貢獻，這是體現了中國的大國擔當，只要相關的國家，需要醫療物資，大陸會一路既往，支持這些國家抗疫。