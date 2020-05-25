韓國瑜拚市政抗罷韓！高雄防疫一級開設滿4個月…37家旅館今晚點燈拚觀光



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

因應新冠肺炎，高雄市府從1月25日提升至一級開設至今已4個月，25日召開第21次應變會議，韓國瑜也在場感謝所有市府、醫護同仁和市民朋友，今晚37家旅館會同時點燈，照亮高雄，拚觀光，對於政治議題不再多回應的韓國瑜，目前就是想專心做好市政，度過罷韓危機。

▲第21次應變會議。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府為防範新冠肺炎疫情擴散，防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，至今已經4個月，韓國瑜於25日會後記者會提到，目前高雄本土感染是零，感謝市府、醫護同仁和市民朋友，但依然不敢掉以輕心，因為後頭還有登革熱的考驗。

韓國瑜說明，因應疫情擴大紓困案件，目前高雄市約4萬1909位申請，核准的3萬1507件，核定比例75%，發出金額3億3千3百萬餘元。除此之外，25日晚上37家旅館會同時點燈，照亮高雄，宣告高雄市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。

▲高雄飯店25日晚間齊點燈 。（圖／高市府提供）

對於其他政治性議題韓國瑜也沒有多做回應，不過，現場媒體詢問有關韓國瑜幕僚給出建議，要韓國瑜做好做滿這一任市長，不再連任。不過，親韓人士第一時間打槍這個說法，坦言想罷免韓國瑜的人，不會因這種宣言而不罷免，因為罷韓訴求就是要他現在立刻下台，因此這做法根本沒幫助，只會讓罷韓團體有更多說詞，笑說沒信心。高市府則簡單說，政治揣測不多做回應。