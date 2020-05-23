大學生也有紓困金！家人失業、打工遭資遣　教部擬補助計畫

▲教育部表示，對於大學生紓困方案都還在討論。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。外傳最高可領取3個月共1.8萬元的補助，但教育部今（23日）表示，方案都還在討論。

教育部上午向《ETtoday新聞雲》指出，為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。不過，教育部強調，為讓未來計畫執行更順利，教育部日前召開兩場次說明會徵詢學校意見，目前正依學校回饋建議進行執行方式的調整，俟計畫確定後近日即會正式對外發布施行。

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據了解，教育部召開的會議，所有大學學務長都有參加，不過，詢問幾所大學都表示，教育部還沒定案，不方便透露。中山大學指出，率全國大專校院之先，今年8月起減免學雜費3％，為期1年，估計全校近9千5百名學生，每人可減少繳交約1千6百元學雜費。另也擴大急難救助範圍，推出「及時雨計畫」，若學生或其家庭主要生計責任者，因本次疫情影響暫時無法工作，或所在產業因疫情歇業或停工，導致非自願失業且失業保險給付尚未核准，最多發給紓困助學金2萬元。