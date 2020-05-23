　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，沒有另外立紓困方案的準備。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，今（23日）傳出積極研擬規劃對大學生紓困計畫，最高可領取3個月共1.8萬元補助。不過，消息一出引發網友砲轟，而教育部傍晚急發聲明澄清，並無此事。

教育部上午表示，為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。教育部強調，為讓未來計畫執行更順利，教育部日前召開兩場次說明會徵詢學校意見，目前正依學校回饋建議進行執行方式的調整，俟計畫確定後近日即會正式對外發布施行。

請繼續往下閱讀...

據傳上述紓困最高可領取3個月共1.8萬元補助，但消息一出，讓許多鄉民炸鍋，紛紛質疑是在亂撒幣，「只要有投票權的都發」、「哈哈勞工哈哈」、「正職是學生的領什麼補助啊？Ｘ...錢這樣花的」、「大學生沒繳稅，領三小紓困」、「大學生是黨的堅定支持者，不撒幣一下不行」、「學生吃家裡的紓困個屁」、「這種好像學雜費有條件減免就能解決的事不是嗎」、「只會亂撒幣收買年輕學生」。

▲▼大學生,校園,學生,上課,課堂。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲傳出大學生也有紓困金，網友一面倒砲轟。（示意圖／記者周宸亘攝）

教育部傍晚緊急發聲明指出，有關媒體報導教育部將規劃擴大學生紓困方案一節，經教育部日前邀請各大專校院代表召開兩場說明會徵詢學校意見後，考量各大專校院自2月開學起即已針對受疫情影響學生啟動上述助學機制，且陸續因應疫情變化及學生家庭經濟狀況，提供更及時、完善、充分的各項助學金及生活輔導。因此，教育部會偕同各校在目前這套既有的助學機制上，持續協助照顧更多需要幫忙的學生，應無另立紓困方案之準備。

教育部表示，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的學生，已於今年2月21日發布新聞稿並通函各大專校院，應視學生個案情形與需求啟動助學措施，如依「大專校院弱勢學生助學計畫」提供緊急紓困助學金，或透過「高等教育深耕計畫就學協助機制」就學輔導及獎助學金；另協請學校提供如急難救助、學雜費分期付款等機制，攜手學生共渡難關。此外，就學貸款還款青年如受疫情影響，也可申請緩繳本金，降低負擔。

教育部最後強調，對於各大專校院在開學以來啟動學生緊急紓困所支出的費用，以及未來持續辦理所投入的經費，會全力協助學校。如同教育部在4月15日及5月22日已啟動兩波對大專校院的紓困，補助「減收未能返台境外生之彈性學雜費」、「實施校園防疫工作」、「向民間承租境外生宿舍之收支缺口」、「學校對不動產出租或委外廠商給予租金減收」等措施，減緩學校辦學壓力。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
朋友介紹「泰國洗」！門一開妹子全脫光　下秒濕漉漉激情按摩
大學生最高可領1萬8紓困金？　教育部回應了
明天短暫放晴！下周鋒面時間點曝　全台再迎大雷雨
幼鳥遭劫走！母潛鳥怒搏白頭海鵰「一嘴插進心臟」戳死對方
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

8年級超愛「即時通打歌詞」刷存在　神猛回憶錄曝光！萬人看哭：覺得我老了

雨彈休戰⋯週日短暫放晴！下週鋒面又來「全台再迎大雷雨」

以前都羡慕國外醫生！施景中感嘆PO文：在台灣當醫生是個福報

500網友坐爆北車　一動作藏染疫危機！宅神勸：別好了傷口忘了疼

不甩群聚禁令⋯「擺攤、格鬥」樣樣來！台鐵「不開罰」派志工勸離

越南下週五首派專機「協助在台越人返國」　名單老弱婦孺優先

小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

影／阿中部長到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情：大家有時間可以來走走

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

《暖暖》生氣完就是要親一波　8鏡位車窗之吻..醋罈子笑了❤️❤️

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

8年級超愛「即時通打歌詞」刷存在　神猛回憶錄曝光！萬人看哭：覺得我老了

雨彈休戰⋯週日短暫放晴！下週鋒面又來「全台再迎大雷雨」

以前都羡慕國外醫生！施景中感嘆PO文：在台灣當醫生是個福報

500網友坐爆北車　一動作藏染疫危機！宅神勸：別好了傷口忘了疼

不甩群聚禁令⋯「擺攤、格鬥」樣樣來！台鐵「不開罰」派志工勸離

越南下週五首派專機「協助在台越人返國」　名單老弱婦孺優先

小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

影／阿中部長到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情：大家有時間可以來走走

中職／英文程度相同可溝通　米蘭達自律讓詹子賢學到一課

韓素希打金喜愛後腦「其實手抖想吐」！洩衝擊一幕：那天好想死

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

田主見浪貓軟癱嚇傻！　下秒揭真相淚秒乾：可憐的幼苗

中職／支持更換彈力球　高國慶建議係數介於美日之間

末代總督彭定康：香港遭北京背叛　英國有責任為之發聲！

加拿大8萬人染疫！「亞裔成箭靶」攻擊事件大增　杜魯道強硬譴責

國軍秀肌肉回擊大陸「24小時解放台灣」：誰敢越雷池一步

日本神社重建　意外讓豐臣秀吉「巨型木像」重見天日！

搶爭寵突朝「剃毛刀蹭頭」　英姿貓秒變河童氣炸不甩人

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

生活熱門新聞

急診醫勸拔管！妻堅持救卻尷尬了

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

大學生也有紓困金！教部擬補助

韓自豪退水快　手比「3」神回

正妹「我的吳柏毅被盜用」戶頭剩55元

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

豪大雨彈轟4縣市　滯留鋒南移北部喘息2天

醫學系爆冷　一校缺額27人

「世界最辣護理師」絕美肉體震懾全網

23日停班停課一覽　高屏6區停班課

一張圖曝高屏雨彈轟炸！鄭明典說話了

更多熱門

相關新聞

傳大學生紓困最高18K！PTT噓爆

傳大學生紓困最高18K！PTT噓爆

為了避免學生個人或家庭，因非自願失業、經濟急難等，導致學生生活出現困難，教育部積極研擬相關紓困計畫，如今外傳最高可領3個月共1.8萬元補助，在網上掀起熱烈討論與撻伐，不過教育部指出，目前方案仍在討論中。

大學生也有紓困金！教部擬補助

大學生也有紓困金！教部擬補助

後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯　侯友宜：一起「脫困」！

後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯　侯友宜：一起「脫困」！

新北財庫快見底！　紓困核定率高達79.5%卻沒錢發

新北財庫快見底！　紓困核定率高達79.5%卻沒錢發

連續上揚！4月失業率飆至4.03％　創近7年來同月新高

連續上揚！4月失業率飆至4.03％　創近7年來同月新高

關鍵字：

教育部大學生紓困

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

男大生涉偷拍女老師裙底風光被逮

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

國中生交配派對　458人表達意願

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

女遊日月潭落水…找到人了　深陷淤泥全身僵硬亡

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

急診醫勸拔管！妻堅持救卻尷尬了

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面