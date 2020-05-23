大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

▲教育部表示，沒有另外立紓困方案的準備。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，今（23日）傳出積極研擬規劃對大學生紓困計畫，最高可領取3個月共1.8萬元補助。不過，消息一出引發網友砲轟，而教育部傍晚急發聲明澄清，並無此事。

教育部上午表示，為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。教育部強調，為讓未來計畫執行更順利，教育部日前召開兩場次說明會徵詢學校意見，目前正依學校回饋建議進行執行方式的調整，俟計畫確定後近日即會正式對外發布施行。

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據傳上述紓困最高可領取3個月共1.8萬元補助，但消息一出，讓許多鄉民炸鍋，紛紛質疑是在亂撒幣，「只要有投票權的都發」、「哈哈勞工哈哈」、「正職是學生的領什麼補助啊？Ｘ...錢這樣花的」、「大學生沒繳稅，領三小紓困」、「大學生是黨的堅定支持者，不撒幣一下不行」、「學生吃家裡的紓困個屁」、「這種好像學雜費有條件減免就能解決的事不是嗎」、「只會亂撒幣收買年輕學生」。

▲傳出大學生也有紓困金，網友一面倒砲轟。（示意圖／記者周宸亘攝）

教育部傍晚緊急發聲明指出，有關媒體報導教育部將規劃擴大學生紓困方案一節，經教育部日前邀請各大專校院代表召開兩場說明會徵詢學校意見後，考量各大專校院自2月開學起即已針對受疫情影響學生啟動上述助學機制，且陸續因應疫情變化及學生家庭經濟狀況，提供更及時、完善、充分的各項助學金及生活輔導。因此，教育部會偕同各校在目前這套既有的助學機制上，持續協助照顧更多需要幫忙的學生，應無另立紓困方案之準備。

教育部表示，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的學生，已於今年2月21日發布新聞稿並通函各大專校院，應視學生個案情形與需求啟動助學措施，如依「大專校院弱勢學生助學計畫」提供緊急紓困助學金，或透過「高等教育深耕計畫就學協助機制」就學輔導及獎助學金；另協請學校提供如急難救助、學雜費分期付款等機制，攜手學生共渡難關。此外，就學貸款還款青年如受疫情影響，也可申請緩繳本金，降低負擔。

教育部最後強調，對於各大專校院在開學以來啟動學生緊急紓困所支出的費用，以及未來持續辦理所投入的經費，會全力協助學校。如同教育部在4月15日及5月22日已啟動兩波對大專校院的紓困，補助「減收未能返台境外生之彈性學雜費」、「實施校園防疫工作」、「向民間承租境外生宿舍之收支缺口」、「學校對不動產出租或委外廠商給予租金減收」等措施，減緩學校辦學壓力。

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