香港保安局長力挺「國安法」　深夜率領5大紀律部隊發聲

▲香港保安局長李家超。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京近日在人大會議提出「港版國安法」，再度引起香港街頭衝突。香港保安局長李家超24日深夜率領警務處、消防處等下轄5大紀律部隊首長，先後發出新聞稿，表示全力支持立法，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港重回正軌，確保香港長期繁榮穩定。

李家超表示，維護國家安全是香港的憲制責任，也關乎全體香港市民的利益，「過去一年香港出現了越來越凸顯危害國家安全的風險，香港這個安全城市更亮起了恐怖主義活動的警號。」

▼香港民眾上街反對「港版國安法」。



李家超指出，他作為保安局局長，全力支持全國人大《決定》，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，授權全國人大常委會制定相關法律，針對四類活動或行為，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等危害國家安全的行為，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，並將法律列入《基本法》附件三，由香港特別行政區在香港公布實施。

李家超提到，有效地依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，有利於香港建立一個安全和穩定的城市，在不影響香港居民的合法自由和權益的同時，保障香港居民的生命財產，確保香港長遠繁榮穩定。

警務處處長鄧炳強表示，對草案全力支持，定必竭盡所能帶領警隊，與保安局轄下的其他紀律部隊，共同努力維護國家安全，「草案有助打擊港獨勢力，恢復社會秩序，警隊全力支持，並會充份履行職責，竭力維護國家安全，確保香港安全穩定。」

消防處處長梁偉雄指出，過去一年，香港出現的暴力不斷升級，暴徒四處堵路、縱火和投擲汽油彈，消防前線在執行職務時曾遭到不同程度的阻撓，「將繼續堅定不移地支持警方果斷執法，止暴制亂。」

懲教署署長胡英明表示，放眼世界，沒有任何國家允許在其領土從事分裂國家的活動，「國家安全法適時立法，正好告訴任何反中亂港勢力切勿低估國家和香港特區政府處理危害國家安全的決心。」

海關關長鄧以海指出，將致力帶領海關仝人做好把關，防止違禁物品及受管制物品非法進出香港，嚴防任何危害香港及國家安全的活動。

入境事務處署理處長區嘉宏表示，入境處會一如既往在出入境事務上按照所有適用法例和現行入境政策嚴密把關，防止任何危害國家安全的活動。