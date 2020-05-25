太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

▲ 義大利總理孔蒂在疫情期間支持率大漲。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

各國持續推動多項防疫政策，新冠肺炎疫情有所趨緩。近日外媒發現，在嚴峻的情況下，民眾對於國家領袖寄予厚望，相關數據就顯示，大部分國家的領袖支持率在這段期間幾乎都呈現上升的趨勢，即便是有些疫情嚴重、防疫政策相較混亂的國家也不例外。

根據《紐約時報》報導，在疫情之前，義大利總理孔蒂 （Giuseppe Conte）的聲望不佳，甚至被稱為「跛腳鴨」政府，然而隨著疫情爆發，數以萬計的人民染病去世，經濟幾乎面臨崩潰之際，孔蒂的支持率竟反而一口氣飆升27%，來到了71%。

▲ 英國首相強生在防疫政策方面表現相對不佳，聲望卻同樣有所回升。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）在疫情蔓延時防疫計畫混亂無章，甚至就連自己都染疫；相較之下，德國總理梅克爾（Angela Merkel）第一時間就迅速展開防疫行動，死亡人數只有英國的五分之一，表現受到全球肯定。雖然情況相差甚遠，不過2國的領袖支持率同樣在這段期間急遽上升 。

為何大眾不但願意忽視、接納國家防疫上的不足與失敗，甚至還熱切把領袖奉為英雄？紐約時報指出，大量研究證明，各國領袖支持率之所以上升，是因為人類在危機時期所產生的焦慮感，能夠透過對強大領袖的信賴，信任自己所屬的團體、團隊，因而有所趨緩，滿足「感到安全」的心理需求。

對此，美國佛蒙特州米德柏利學院政治學者狄金生（Matthew Dickinson）說明，這種支持不會永遠持續下去，「這樣的支持大多數都是短暫的，除非後續又發生了其他事件，否則領袖支持率通常都會回到重大危機發生前的水平。」先前美國911事件發生時，當時就任美國總統的小布希（George W. Bush）支持率就一度飆升，但這樣的支持率只經過短短16個月，就恢復了原狀。