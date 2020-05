美國人不怕！湖中全是人「密集恐怖症爆發」　濕身交疊跳水開趴…社交距離全忘

▲美國密蘇里州歐扎克斯湖塞滿人群。(圖/翻攝自推特)

(中央社紐約24日綜合外電報導)美國慢慢習慣有限度的解封,以兩種截然不同的態度:為期3天的長週末一場池畔派對熱鬧異常,沒人理會社交距離;在另一處沙灘,看到的卻是緊戴口罩、彼此隔了幾步遠的人群。

法新社與美國有線電視新聞網(CNN)報導,昨天在密蘇里州歐扎克斯湖(Lake of the Ozarks)一間酒吧餐廳旁的泳池派對畫面,現在有大約1000萬人點閱。

一名女子推文寫道:「在疫情期間,密蘇里州昨天那樣的場景真是難以想像,他們都很想死嗎?」另一人隨即反駁說:「就只是美國人自由做出決定,享受生活而已。」

東部海岸可以看到美國人適應疫情新現實的另一種場景,為期3天的陣亡將士紀念日(Memorial Day)假期期間,人們勤勞地戴著口罩,到沙灘享受悠閒時光。

但回歸正常的想法,卻和美國悲慘的現狀有點格格不入,美國武漢肺炎疫情現在是全球最慘重,現在僅差3000人,就要突破10萬人病逝大關。今天因為天氣涼、沒有陽光,大西洋岸大部分海灘人潮不多,和昨天較溫暖的地區沙灘人潮洶湧有些不同,但今天來到沙灘的人趿著涼鞋,對於終能擺脫數月來關在家中的生活,似乎都鬆了一口氣。

紐約州科尼島(Coney Island)海灘不開放游泳,但民眾沿著步道散步還是相當開心,在巡邏警察注視之下。

跟夫婿還有女兒一起來玩的韋斯切斯特郡(Westchester County)服裝設計師史凱勒爾(Lisa Sklar)表示,能來到戶外真讓人好放鬆。戴著太陽眼鏡和口罩的她說:「我們不能出門已經70天了,整整10週。」

放90天無薪假的37歲銷售人員朱迪斯(Judith)則說:「希望解封可以快一點,為了就業,還有大家的心理健康。」

No covid concerns at the lake of the ozarks #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u