搭公車拒戴口罩！台北大媽「1人拖累整車」　乘客被迫下車怒了：別讓大家翻臉

▲警方上車勸導，但婦人仍是不理不睬。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台北報導

為防範新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心強制民眾搭乘大眾運輸工具必須全程配戴口罩，但台北市一名婦人昨（23日）晚間搭乘310號公車時，卻未依規定戴上口罩，雖然遭到司機口頭制止，但婦人還是硬闖上車，就連事後警方到場時，婦人仍裝作沒聽見，對警方詢問不答不理，害得全車乘客一度被請下車。

警方初步調查，該名婦人23日晚間自小南門車站搭上310號公車，當下司機就發現婦人未依規定配戴口罩，立即出言提醒，但婦人絲毫不理睬，仍是強行闖上車硬搭。

事後司機發現勸阻無效，於台北車站處停車並報警，警方趕抵現場後先是上車進行口頭勸導，還表明願意提供口罩配戴；但對於站在眼前的員警，婦人卻把他當空氣，面對警方多次詢問仍不答、不理，警方無奈之餘還多次詢問「你有聽到我講話嗎？」

眼見婦人依然故我，最後警方為了防疫安全只好將全車乘客請下車，改搭另班公車接駁。這時婦人眼見公車不開了，跟著眾多乘客下車，司機發現原本聞風不動的婦人終於挪開腳步下車，急忙將乘客再請回座；而這時婦人還一度要跟著大家一起上車，但卻遭到警方、以及被耽誤行程的乘客攔阻，還有人憤怒飆罵「妳不要假裝沒有事情喔！不要讓大家翻臉！」最後婦人才終於作罷，結束這場鬧劇。

▼婦人事後還想排隊再上車，遭到全車乘客憤怒抵制。（圖／東森新聞）