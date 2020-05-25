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「台北哪裡最像鄉下」？　網曝解答：40年都沒變...有雞在逛街

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▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市為台灣的首都，共劃分了12個行政區。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台北市為台灣的首都，共劃分了12個行政區，各區都擁有不同的面貌，有網友就在批踢踢八卦板提問，繁華的台北哪一區最像鄉下呢？　結果引來許多人留言表達心中的答案，其中較多被提到的是「社子島」，原因也隨之曝光。事實上，社子島是屬北市士林區社子的一部分。

原PO在八卦板表示，小弟南部人久久北上一次，對台北不甚了解，只知道台北分成很多區，在這麽多區中有沒有哪一區在繁榮的台北裡最有鄉下的感覺呢？有卦嗎？

問題一出引起底下許多網友討論，有人就說，「房價較低的幾區都有點」、「萬華晚上都不敢經過」、「文山木柵一帶比較像鄉下」、「港湖啊，黑壓壓，你不知道嗎？」、「文山的木柵」、「大同」、「北投」、「萬華還以為是新北」。

請繼續往下閱讀...

▲▼社子島居民到北市府陳情。（圖／取自陳政忠臉書）

▲社子島居民曾到北市府陳情。（圖／資料照）

其中最多留言提到的地方是「社子島」，有網友就形容印象中社子島「最有用處的地方就是棒球場」、「40年來都沒變，當然是鄉下」、「社子島早就超越鄉下了」、「社子島啦，路上還有雞在逛街」、「去過社子島真的猛，那種老人路邊喝茶下象棋」。

事實上，社子島有「台北最後的農村」之稱，因為淹水的原因被北市府下令限建、禁建至少40年的時間，成為台北開發緩慢的社區，屬於社子的一部分，社子則為北市士林區所管轄的一個次分區。

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