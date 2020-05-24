航空高層爆私下爽收920萬　安排日產前傳奇高恩「逃亡班機」

▲高恩去年12月棄保潛逃到黎巴嫩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日產汽車（Nissan）前執行長高恩（Carlos Ghosn）被指控涉嫌不當使用公司資金等多項罪名，遭到日本檢方起訴，然而去年底卻棄保潛逃至黎巴嫩。土耳其媒體如今揭露，土國飛機營運商一名高層疑似收下3300萬日圓（約台幣920萬元），可能與高恩的潛逃有關。

《朝日新聞》援引土耳其媒體指出，私人飛機營運商MNG Jet一名資深官員被當地檢方指控，他收下3300萬日圓，去年12月幫助高恩飛往黎巴嫩，躲避日本的司法體系，官員預計今年7月開始受審。據信檢方正調查，是否這筆款項是用來獎賞官員。

曾對日產有著積極貢獻的高恩涉嫌低報收益、濫用公司資金等，去年4月在東京獲得保釋，同年12月從大阪機場出發，途經土耳其伊斯坦堡，前往黎巴嫩首都貝魯特，私人的飛機都由MNG Jet安排。

檢方在起訴書中表示，MNG Jet官員收到的匯款為美元及歐元，資金流向他的私人帳號，去年12月以前的轉帳次數超過10次。該名官員則曾告訴檢方，有一名策劃此事的人員警告，若他不願配合，他的家人就會受到傷害。

MNG Jet曾於1月提起刑事指控，聲稱兩架私人飛機被非法用來幫助高恩潛逃。

土耳其檢方5月7日起訴官員與4名機師，涉嫌協助高恩逃離日本，兩名空服員也被指控未向執法當局報告此事。

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