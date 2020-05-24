疫情重創低收入階層！　南韓統計：「所得最低10%人口」打擊最大

▲ 南韓疫情趨緩之際又爆發夜店群聚。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，不只奪走34.4萬條性命，也造成嚴重的經濟衰退。南韓最新統計指出，疫情對經濟的影響逐漸顯現，又以低收入族群受到的打擊最深。雖然第一季度整體家計所得有所提升，但收入最低的10%民眾所得明顯減少，尤其是勞工階層。

南韓統計廳24日公開2020年第一季統計數據，分析結果指出，全國所得最低的10%民眾（即第1十分位數）薪資為95萬9019韓元（約新台幣2.3萬元），較去年同期減少3.6%。

除了第4十分位數較去年減少0.2%，其他族群所得都有提升。第2十分位數增加1.7%，第3十分位數增加1.6%，第5十分位數增加1.3%，第6十分位數增加1.6%，第7十分位數增加2.1%，第8十分位數增加4.9%，第9十分位數增加5.4%，第10十分位數則增加7.0%，所得越高的族群增幅越大。

另外，整體家計所得相較去年提升3.7%，但所得底端的10%民眾卻是相反。五分位數統計指出，所得最低的20%民眾薪資與去年持平，但若改以十分位法統計，則可明顯看出低收入族群受到的衝擊。

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