入住清水黃家瀞園百年古蹟　中市府研擬年底委外經營

▲文化局長張大春（右2）勘察清水黃家瀞園修復現況。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市海線地區古蹟宅第中規模最大的「清水黃家瀞園」，興建於1929年，建築形式採「西式、閩南式」混合風格，台中市政府投入7千萬元進行主體修復工程，5月初已經完工，正研擬委外經營餐飲和民宿，一旦期程順利，民眾年底就可入住百年古蹟，而黃家瀞園是台中市第一家古蹟民宿。

▲清水黃家瀞園屋脊上精美的剪黏裝飾。

文化局長張大春表示，清水黃家瀞園在日據時期昭和年間（1929年）落成，建築群是「二進、雙護龍」的格局，創建者黃汝舟曾在日據時期擔任三塊厝庄長和四塊厝區長，第一進的正立面山牆有「東觀傳經」字樣，顯示家族重視傳統經學的價值觀；第二進的正廳牆面上有兩幅書畫，乍看是掛在牆上，其實是直接「畫」在門頭堵牆上的彩繪書卷，繪畫者劉沛然也是霧峰林家宮保第的彩繪師。

▲市府刻意保留一樘經火災而碳化的窗台，提醒古蹟管理維護的重要性。

第一進的建築物採折衷式樣，建築立面的柱式、拱圈和山牆是巴洛克式建築，大量採用細緻的洗石子裝飾；第二進的建築物是傳統閩南式樣，牆身立面貼有白色磁磚，屋脊以傳統的剪黏裝飾，簷廊柱子有雀替和彩繪等。

張大春指出，修復第二進正廳屋頂時，為了保留原有屋脊，特別採用「吊脊工法」將中脊懸吊固定，以修復下方的屋頂結構，此外，黃家瀞園在2007年曾遭祝融，此次除了針對毀損結構修繕，也特別在第一進前廳保留一樘經火災而碳化的窗台，提醒古蹟保護的重要性。

文資處長李智富說，全台中市包括國定古蹟、市定古蹟、政府和私人歷史建物共有176處，以市府管轄為例，有6處歷史建物、1處市定古蹟（摘星山莊）委外經營，但若是經營民宿，佔地約2千坪、可規劃4間房間的黃家瀞園則是第一家，市府正研擬委外經營，希望讓民眾年底前就可以入住百年古蹟。

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