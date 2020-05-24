找不到處方簽　2藥師助理隔天一聽雞皮疙瘩：爺爺在暗示我們？

▲原PO表示，除了發口罩還要處理店內寄放的慢性處方。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「所以爺爺是在暗示我們嗎！？」一名女藥師助理近日發文分享工作時遇到的一件事，「不太可怕，但是當時我們都雞皮疙瘩。」

原PO在「靈異公社」臉書社團發文說，最近因發口罩分到快崩潰，除了發口罩還要處理店內寄放的慢性處方；就在有一天晚間，藥師在對當天處方簽的單子時，「奇怪，有一位爺爺的處方怎麼找就是找不到！我還記得他的名字很特別！有水有火的名字！」

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「翻遍了所有資料夾就是找不到」，原PO指出，做藥局的都知道那張單子是多麼重要，「我們真的會被藥師罵死」；最後到快下班時候，才發現其實那張單子在桌上，「靠！我們兩個人是眼瞎了嗎！？」

▼原PO說，「所以爺爺是在暗示我們嗎！？」（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO說，「隔天藥師就說那張其實也不用做了！因為爺爺走了！所以爺爺是在暗示我們嗎！？」她表示，此事不太可怕，「但是當時我們都雞皮疙瘩。」

對此，有網友留言，「這種事醫療的常碰上啊，不是病歷找不到就是什麼單又不見了，結果隔天好好擺在桌子上。」原PO回，「原來！我是第一次碰到，我是小菜鳥，哈哈哈。」還有人說，「有時找眼鏡，找半天找不到，原來就戴在眼睛前」；原PO回「不過太巧合了，當日的處方就只有爺爺的慢處不見了，藥師緊張得像小鹿一樣。」