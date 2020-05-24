捷運翹腳妹「一雙腿跨2位」！爽靠背板…瞥她一眼繼續滑手機　過2站才急收

▲捷運車廂座位設計幾乎都是2個連在一起。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

捷運上看到這一幕，讓她不禁直呼「今天真的讓我大開眼界了呢！」一名女網友日前搭捷運，結果一上捷運，就看到另一位女乘客橫坐在捷運座位上，背靠著玻璃板，一雙腿則是跨在另一個位子上。照片讓其他網友也直扯，「這舉動真的有礙觀瞻」、「大家都坐好好的憑什麼就妳例外，這是座位不是腿位。」

這位女網友在《Dcard》匿名發文「捷運椅子是妳家沙發嗎？」說她當時上車想找位子坐，後面的女乘客也想找位子，但一進車廂就看到傻眼一幕，「一個年紀不大的女生翹著圖中的那兩條長腿，背靠在旁邊的玻璃版上舒服的滑手機。」原PO當時一看，旁邊還有兩個位置能坐，就走了過去，沒想到翹腿妹看了一眼，並沒有要把腳放下的意思。

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「本來想說可以坐裡面的位置，另外一個讓給後面女生，殊不知，看到我們的美腿少女一點都沒想把腿放下呢！」她忍不住狂酸「沒辦法，美腿實在太長了，而我覺得我的腿也有點長啦，坐裡面可能會蹭到哦（而且我也沒有面對別人鞋底坐著的癖好）！」最後選了外側位置，委屈後面的女乘客坐在翹腿妹的鞋子前。

▲原PO拍下翹腿妹把整雙腿橫跨在位子上，既佔位又有礙觀瞻。（圖／翻攝自Dcard）

過了2站後，車廂陸陸續續進來其他乘客，一旁站了5、6個人，翹腿妹才驚覺地放下腳，讓女網友再次嘲諷，「哇！原來美腿沒受傷，動作矯健的把美腿放下了！」不過翹腿妹雖然把腳放下來了，但似乎沒有其他乘客想去坐。原PO文末也不禁抱怨「最後，我只想問，妹妹，捷運椅子有比妳家沙發好躺嗎？」

看到照片後，其他網友都很傻眼，「捷運就有宣導不能用物品佔位子了，這個沒問題的腳怎麼會可以」、「沒明確規定不能這樣坐就代表可以這樣坐嗎？我覺得台灣有些人是把自由跟方便當成隨便，在日本這樣的話會被視為造成別人的困擾，真的太我行我素了」、「捷運確實沒有明文規定不能把腳放在椅子上，今天如果整個車廂空的，要死也就算了誰想理她，但現在是她已經影響到別人的權利了不是嗎？」