北捷搭手扶梯！一排學生竟默默「自動間隔」　網感動洗版：以為在日本！

▲網友上班時間看到許多學生自動保持距離，依序排隊上樓。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者董美琪／綜合報導

一名蔡姓網友近日在新北市捷運土城區「海山站」看到這感人的一幕！他表示自己在捷運要出站時，遇到許多學生不但排隊，還「自動間隔」一段距離，依序順著牆壁，整齊排隊搭手扶梯，和一般大家爭先恐後要擠上手扶梯出站不同，讓他相當驚奇。po文不到一天引起5千多位網友按讚，「以為在日本，覺得很棒！」

蔡姓網友22日在「爆廢公社二館」po文寫道，「是我見識太少嗎？海山捷運站的學生們，搭手扶梯時竟然自動的間隔，然後排隊搭手扶梯！我看了周邊，也沒教官或老師之類的人。正常不是都蜂擁擠上手扶梯嗎？」他表示，「重點是……每個捷運站手扶梯，大家一下車就狂擠。」

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照片中，只見早上7點多，海山站內許多學生或上班族，依序排隊搭手扶梯上樓，一邊靠著牆邊前進，一邊跟前方保持「社交距離」，沒有擋到下樓通道，也相當有秩序，不搶快從手扶梯左邊上樓。

網友看了紛紛留言，「這樓梯超～長～」、「台灣人的高素質！讚」、「新埔、府中的也都很有規矩的排隊」、「在桃園車站常被插隊」、「羊群效應吧，只要前面有人帶頭這樣，後面就會自動跟進了」、「老師教得好，學校宣導工作做得好，學生素質高」、「很棒，保護自己也保護別人」、「海山站下班時間搭手扶梯的隊伍也很長唷」、「日本嗎？」、「我自己本身也是這樣，下場直接被插隊」。

雖然有些網友覺得這樣很正常，不過相較於曾經在別的站領教過遭手刀插隊、爭先恐後的網友，這樣的狀況還是讓多數人覺得「台灣人高素質！讚」，也難怪有網友直言，「差一點以為在日本，覺得很棒」。

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